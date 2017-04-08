Гол Проворова помог «Филадельфии» переиграть «Коламбус»
Хоккеисты «Филадельфии Флайерз» переиграли на своей площадке «Коламбус Блю Джекет» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:2.
Заброшенными шайбами у «летчиков» отметились Пьер-Эдуар Белльмар, Майкл дель Зотто, Якуб Ворачек и Иван Проворов. У гостей точные броски на счету Сета Джонса и Буна Дженнера.
Российский голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский отразил 20 бросков по воротам из 24.
После этой встречи «Филадельфия» набрала 87 очков в 81 игре регулярного чемпионата и занимает 11 место в турнирной таблице конференции «Восток». «Коламбус», имея в своем активе 106 баллов, занимает третью строчку на «Востоке».
В заключительном матче регулярного чемпионата НХЛ 10 апреля «Филадельфия» дома примет «Каролину». В тот же день «Колабус» встретится в гостях с «Торонто».
Матч
Филадельфия - Коламбус - 4:2 (2:0, 2:2, 0:0)
Голы:
Бельмар (Вандевельде, Любимов), 12:52 (1:0). Дель Зотто (Шенн, Уайс), 14:24 (2:0). Джонс (Фолиньо, Веннберг), 21:07 (2:1). Ворачек (Симмондс, Жиру), 26:42 (3:1). Проворов (Макдональд, Шенн), 33:48 (4:1). Дженнер (Хартнелл, Ганье), 36:00 (4:2).
Место и дата
08 апреля 19:30, Веллс Фарго Центр, Онлайн-трансляция