Гол Проворова помог «Филадельфии» переиграть «Коламбус»

Хоккеисты «Филадельфии Флайерз» переиграли на своей площадке «Коламбус Блю Джекет» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:2.

Заброшенными шайбами у «летчиков» отметились Пьер-Эдуар Белльмар, Майкл дель Зотто, Якуб Ворачек и Иван Проворов. У гостей точные броски на счету Сета Джонса и Буна Дженнера.

Российский голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский отразил 20 бросков по воротам из 24.

После этой встречи «Филадельфия» набрала 87 очков в 81 игре регулярного чемпионата и занимает 11 место в турнирной таблице конференции «Восток». «Коламбус», имея в своем активе 106 баллов, занимает третью строчку на «Востоке».

В заключительном матче регулярного чемпионата НХЛ 10 апреля «Филадельфия» дома примет «Каролину». В тот же день «Колабус» встретится в гостях с «Торонто».