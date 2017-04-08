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Диего Симеоне: Я не знаю, уйдет ли Гризманн куда-то, но я в восторге от его игры

Источник:  MarcaКомментарии

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился впечатлениями матча 31-го тура чемпионата Испании против «Реала» (1:1).

– Гол «Реала» оказался неожиданностью для нас, поскольку у наших ворот почти не было опасных моментов. После этого мы в течение нескольких минут приходили в себя, но потом вернулись в игру. Остался горький привкус, ведь мы могли вырвать победу в концовке.

Я не знаю, уйдет ли Гризманн куда-то, но я в восторге от того с каким энтузиазмом он играет. За ним всегда приятно наблюдать. Сегодня он проделал большую работу, как и Савич, Годин, Филипе Луис и Габи, – передает слова Симеоне Marca.

«Королевский клуб» с 72 очками возглавляет турнирную таблицу, на три балла опережая «Барселону». Команда Диего Симеоне с 62 очками осталась третьей.

В следующем туре «Реал» 15 апреля сыграет на выезде со «Спортингом», а «Атлетико» в тот же день примет «Осасуну».

Матч

Реал - Атлетико - 1:1 (0:0)

Голы

Пепе 52 (1:0). Гризманн 85 (1:1).

Состав

Реал: Навас, Карвахаль, Пепе (Начо, 68), Рамос, Марсело, Модрич, Бэйл (Васкес, 79), Кроос (Иско, 76), Каземиро, Бензема, Роналду

Атлетико: Облак, Годин, Хуанфран, Луис, Савич, Карраско (Хименес, 88), Габи, Коке, Сауль (Корреа, 63), Торрес (Парти, 77), Гризманн

Предупреждения:

Каземиро, 37; Карвахаль, 87 - Сауль, 50; Годин, 61; Коке, 88

Судья:

Рикардо Де Бургос (Испания)

Место и дата

08 апреля 17:15, Сантьяго Бернабеу, Текстовая трансляция

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