Диего Симеоне: Я не знаю, уйдет ли Гризманн куда-то, но я в восторге от его игры

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился впечатлениями матча 31-го тура чемпионата Испании против «Реала» (1:1).

– Гол «Реала» оказался неожиданностью для нас, поскольку у наших ворот почти не было опасных моментов. После этого мы в течение нескольких минут приходили в себя, но потом вернулись в игру. Остался горький привкус, ведь мы могли вырвать победу в концовке.

Я не знаю, уйдет ли Гризманн куда-то, но я в восторге от того с каким энтузиазмом он играет. За ним всегда приятно наблюдать. Сегодня он проделал большую работу, как и Савич, Годин, Филипе Луис и Габи, – передает слова Симеоне Marca.

«Королевский клуб» с 72 очками возглавляет турнирную таблицу, на три балла опережая «Барселону». Команда Диего Симеоне с 62 очками осталась третьей.

В следующем туре «Реал» 15 апреля сыграет на выезде со «Спортингом», а «Атлетико» в тот же день примет «Осасуну».