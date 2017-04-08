Россиянка Солдатова выиграла этап КМ по художественной гимнастике в Италии

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Российские гимнастки заняли весь пьедестал в многоборье на этапе Гран-при в Испании Российские гимнастки заняли весь пьедестал многоборья на этапе Гран-при, который проходит в Марбелье (Испания).

Мамун первенствовала в многоборье в финале Кубка мира Россиянка Маргарита Мамун победила в личном многоборье в финале Кубка мира по художественной гимнастике, который проходит в Баку.

Солдатова стала чемпионкой России в многоборье Александра Солдатова победила в многоборье на чемпионате России по художественной гимнастике, который проходит в Сочи.

Мамун одержала три победы на этапе Гран-при Россиянка Маргарита Мамун одержала три победы на втором этапе Гран-при по художественной гимнастике, который прошел в Тье (Франция).

Россия выиграла многоборье в групповых упражнениях на Кубке мира по художественной гимнастике На этапе Кубка мира по художественной гимнастике в Эспоо (Финляндия) состоялись соревнования в многоборье в групповых упражнениях. Первое место заняла сборная России.

Аверина, Мамун и Солдатова одержали победы на московском этапе Гран-при по художественной гимнастике В Москве прошел этап Гран-при по художественной гимнастике. Победы в отдельных видах одержали российские спортсменки Арина Аверина, Маргарита Мамун и Александра Солдатова.

Александра Солдатова: В самом начале я допускала ошибки, но смогла собраться Российская гимнастка Александра Солдатова поделилась впечатлениями после выступления на московском этапе Гран-при по художественной гимнастике. Напомним, что она заняла первое место в многоборье.

Солдатова выиграла московский этап Гран-при в многоборье, Аверина стала третьей. На этапе Гран-при по художественной гимнастике в Москве завершились соревнования в многоборье. Победу одержала российская спортсменка Александра Солдатова.

Тренер: Процесс постановки программ для Солдатовой еще не закончен Личный тренер чемпионки мира Александры Солдатовой Анна Дьяченко рассказала о подготовке гимнастки к олимпийскому сезону.

Мамун победила в упражнениях с обручем и мячом в финале Гран-при На завершившемся в Брно (Чехия) финале Гран-при по художественной гимнастике россиянка Маргарита Мамун победила в упражнениях с обручем и мячом.

Тренер Солдатовой: Ну просто очень довольна Сашей Тренер двукратной чемпионки мира Александры Солдатовой Анна Дьяченко оценила выступление 17-летней гимнастки на чемпионате мира в Штутгарте.

Александра Солдатова: Год назад начинала кипешить, когда предмет плохо полетел, а теперь все делаю спокойно Российская гимнастка Александра Солдатова оценила свое выступление на чемпионате мира в Штутгарте.

Кудрявцева стала 11-кратной чемпионкой мира, выиграв в упражнении с булавами Российская гимнастка Яна Кудрявцева стала 11-кратной чемпионкой мира, победив в упражнении с булавами на чемпионате мира в Штутгарте.

Александра Солдатова: Яна выбрала мяч, а мне отдала обруч Серебряный призер чемпионата мира в упражнении с обручем Александра Солдатова рассказал, как узнала о том, что заменит Яну Кудрявцеву в этом виде программы.

Маргарита Мамун стала чемпионкой мира в упражнении с обручем Россиянка Маргарита Мамун победила на чемпионате мира по художественной гимнастике, который проходит в немецком Штутгарте, в упражнении с обручем.

Мамун выиграла четыре вида программы на этапе Кубка мира в Берлине Российская гимнастка Маргарита Мамун стала победительницей этапа Кубка мира в Берлине в четырех видах программы.

Мамун выиграла все золото на этапе Кубка мира в Ташкенте Российская гимнастка Маргарита Мамун первенствовала во всех видах программы в рамках этапа Кубка мира в Ташкенте.

Мамун выиграла золото в упражнениях с обручем на чемпионате Европы Россиянка Маргарита Мамун победила в упражнении с обручем на чемпионате Европы по художественной гимнастике в Минске. Она набрала 19,000 балла.