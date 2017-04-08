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Россиянка Солдатова выиграла этап КМ по художественной гимнастике в Италии

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Россиянка Александра Солдатова стала победительницей этапа Кубка мира по художественной гимнастике в итальянском Пезаро в личном многоборье.

Она набрала 73,100 балла.

Второе место заняла ее соотечественнца Дина Аверина (72,400), третье - Катерина Галкина из Белоруссии (68,250).

Художественная гимнастика
Кубок мира
Первый этап
Пезаро (Италия)
Личное многоборье

1. Александра Солдатова (Россия) - 73,100

2. Дина Аверина (Россия) - 72,400

3. Катерина Галкина (Беларусь) - 68,250.

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