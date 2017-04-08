Россиянка Солдатова выиграла этап КМ по художественной гимнастике в Италии
Россиянка Александра Солдатова стала победительницей этапа Кубка мира по художественной гимнастике в итальянском Пезаро в личном многоборье.
Она набрала 73,100 балла.
Второе место заняла ее соотечественнца Дина Аверина (72,400), третье - Катерина Галкина из Белоруссии (68,250).
Художественная
гимнастика
Кубок мира
Первый этап
Пезаро (Италия)
Личное многоборье
1.
Александра Солдатова (Россия) - 73,100
2. Дина
Аверина (Россия) - 72,400
3. Катерина
Галкина (Беларусь) - 68,250.
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