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«Оттава» на домашнем льду обыграла «Рейнджерс»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Хоккеисты «Оттавы» переиграли на домашней арене «Нью Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:1.

Заброшенными шайбами у «Сенаторз» отметились Майк Хоффман, Дерек Брассар и Жан-Габриель Пажо. Единственный гол у «Рейнджерс» на счету Мика Зибанеджада.

После этой игры «Рейнджерс», набрав 100 очков после 81 встречи, занимают пятое место в конференции «Восток». «Оттава», имея в активе 98 очков, расположилась в турнирной таблице «Востока» на шестом месте.

В заключительном матче регулярного чемпионата, который пройдет 10 апреля, «Оттава» в гостях сыграет с «Айлендерс». В тот же день «Рейнджерс» дома сыграет против «Питтсбурга».

Матч

Оттава - Рейнджерс - 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)

Голы:

Хоффман (Стоун, Пажо), 23:04 (1:0). Брассар (Берроуз, Сталберг), 29:24 (2:0). Пажо (Стоун, Боровицки), 46:19 (3:0). Зибанежад 59:14 (3:1).

Место и дата

08 апреля 19:30, Канадиан Тайер Центр, Онлайн-трансляция

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