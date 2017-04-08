«Оттава» на домашнем льду обыграла «Рейнджерс»

Хоккеисты «Оттавы» переиграли на домашней арене «Нью Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:1.

Заброшенными шайбами у «Сенаторз» отметились Майк Хоффман, Дерек Брассар и Жан-Габриель Пажо. Единственный гол у «Рейнджерс» на счету Мика Зибанеджада.

После этой игры «Рейнджерс», набрав 100 очков после 81 встречи, занимают пятое место в конференции «Восток». «Оттава», имея в активе 98 очков, расположилась в турнирной таблице «Востока» на шестом месте.

В заключительном матче регулярного чемпионата, который пройдет 10 апреля, «Оттава» в гостях сыграет с «Айлендерс». В тот же день «Рейнджерс» дома сыграет против «Питтсбурга».