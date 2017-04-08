Эрнани: Мне кажется, я вошел в ритм игры «Зенита»

Полузащитник «Зенита» Эрнани поделился впечатлениями от матча 22-го тура РФПЛ против «Анжи» (1:1).

– Нам грустно. Это домашний матч, который мы могли бы выиграть, заработать три очка. После того как мы пропустили, а затем остались вдесятером, нам удалось сравнять – это достойный финал игры.



– Вы могли забить со штрафного, вырвать победу.

– Все боролись, команда пыталась сделать ситуацию лучше. Я пытался в том моменте сконцентрироваться, забить, но хорошо сыграл вратарь соперника.

– Что пошло не так?

– Не хватило настроя, в первом тайме мы полностью отдались игре. Если бы с такой же отдачей действовали во второй половине, могли бы выиграть.

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– Что сказал Мистер в раздевалке после матча?

– В перерыве попросил быть сильнее, идти вперед. Мы смогли сравнять, но не удалось победить.

– Могут ли болельщики после этого матча верить, что шансы на чемпионство еще есть?

– Пока математически существует такая возможность – будем бороться и надеяться на то, что станем чемпионами.

– Это был последний матч на «Петровском». Ждете игру на «Санкт-Петербург Арене»?

– Конечно, это здорово. Мы рады, что удалось провести такую работу, что стадион готов. Для нас это важно. Надеюсь, удастся победить в следующем домашнем матче.

– Вы играете все больше. Как себя чувствуете на поле?

– Очень хорошо. С каждым разом чувствую лучше. Мне кажется, я вошел в ритм игры. Нужно больше работать. Главное, чтобы был результат., – передает слова Цаллагов корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Видео голов матча «Зенит» – «Анжи»



Напомним, «Зенит» в 22-м туре РФПЛ вдесятером сыграл вничью с «Анжи» в последнем матче на «Петровском» со счетом 1:1.

На точный удар Павла Яковлева сине-бело-голубые ответили голом Александра Кокорина. Через пять минут после начала второго тайма хозяева остались вдесятером: Николас Ломбертс за грубый фол на Сергее Паршивлюке получил прямую красную карточку.

Махачкалинский клуб идет на одиннадцатом месте с 24 очками, зенитовцы занимают вторую строчку, имея в активе 43 очка. Следующий матч «Зенит» проведет 16 апреля в Москве против «Спартака», «Анжи» днем ранее в Махачкале встретится с «Крыльями Советов».