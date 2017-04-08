Эрнани: Мне кажется, я вошел в ритм игры «Зенита»
Полузащитник «Зенита» Эрнани поделился впечатлениями от матча 22-го тура РФПЛ против «Анжи» (1:1).
– Нам грустно. Это домашний матч, который мы могли бы
выиграть, заработать три очка. После того как мы пропустили, а затем остались
вдесятером, нам удалось сравнять – это достойный финал игры.
– Вы могли забить со
штрафного, вырвать победу.
– Все боролись, команда пыталась сделать ситуацию лучше. Я пытался в том моменте сконцентрироваться, забить, но хорошо сыграл вратарь соперника.
– Что пошло не так?
– Не хватило настроя, в первом тайме мы полностью отдались игре. Если бы с такой же отдачей действовали во второй половине, могли бы выиграть.
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– Что сказал Мистер в раздевалке после матча?
– В перерыве попросил быть сильнее, идти вперед. Мы смогли сравнять, но не удалось победить.
– Могут ли болельщики после этого матча верить, что шансы на чемпионство еще есть?
– Пока математически существует такая возможность – будем бороться и надеяться на то, что станем чемпионами.
– Это был последний матч на «Петровском». Ждете игру на «Санкт-Петербург Арене»?
– Конечно, это здорово. Мы рады, что удалось провести такую работу, что стадион готов. Для нас это важно. Надеюсь, удастся победить в следующем домашнем матче.
– Вы играете все больше. Как себя чувствуете на поле?
– Очень хорошо. С каждым разом чувствую лучше. Мне кажется, я вошел в ритм игры. Нужно больше работать. Главное, чтобы был результат., – передает слова Цаллагов корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Видео голов матча «Зенит» – «Анжи»
Напомним, «Зенит» в 22-м туре РФПЛ вдесятером сыграл вничью с «Анжи» в последнем матче на «Петровском» со счетом 1:1.
На точный удар Павла Яковлева сине-бело-голубые ответили голом Александра Кокорина. Через пять минут после начала второго тайма хозяева остались вдесятером: Николас Ломбертс за грубый фол на Сергее Паршивлюке получил прямую красную карточку.
Махачкалинский клуб идет на одиннадцатом месте с 24 очками, зенитовцы занимают вторую строчку, имея в активе 43 очка. Следующий матч «Зенит» проведет 16 апреля в Москве против «Спартака», «Анжи» днем ранее в Махачкале встретится с «Крыльями Советов».
Матч
Голы
Яковлев 21 (0:1). Кокорин 73 (1:1).
Состав
Зенит: Лунев, Ломбертс, Цаллагов (Мак, 85), Иванович, Данни, Эрнани, Хави Гарсия (Нету, 59), Жулиано, Чернов, Кокорин, Дзюба
Анжи: Юрченко, Паршивлюк (Эззатоллахи, 75), Фибел, Жиров, Тетрашвили, Мусалов, Гулиев, Кацаев (Хубулов, 68), Яковлев, Будковский, Форбс (Прудников, 61)
Предупреждения:
Эрнани, 59 - Форбс, 14; Будковский, 39; Гулиев, 56; Фибел, 78; Хубулов, 82; Эззатоллахи, 89
Удаления:
Ломбертс, 50 - нет
Судья:
Алексей Сухой (Россия)
Место и дата
08 апреля 19:00, Петровский, Текстовая трансляция