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Эрнани: Мне кажется, я вошел в ритм игры «Зенита»

Источник:  ФК «Зенит»Комментарии

Полузащитник «Зенита» Эрнани поделился впечатлениями от матча 22-го тура РФПЛ против «Анжи» (1:1).

– Нам грустно. Это домашний матч, который мы могли бы выиграть, заработать три очка. После того как мы пропустили, а затем остались вдесятером, нам удалось сравнять – это достойный финал игры.

– Вы могли забить со штрафного, вырвать победу.
– Все боролись, команда пыталась сделать ситуацию лучше. Я пытался в том моменте сконцентрироваться, забить, но хорошо сыграл вратарь соперника.

– Что пошло не так?
– Не хватило настроя, в первом тайме мы полностью отдались игре. Если бы с такой же отдачей действовали во второй половине, могли бы выиграть.

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– Что сказал Мистер в раздевалке после матча?
– В перерыве попросил быть сильнее, идти вперед. Мы смогли сравнять, но не удалось победить.

– Могут ли болельщики после этого матча верить, что шансы на чемпионство еще есть? 
– Пока математически существует такая возможность – будем бороться и надеяться на то, что станем чемпионами.

– Это был последний матч на «Петровском». Ждете игру на «Санкт-Петербург Арене»? 
– Конечно, это здорово. Мы рады, что удалось провести такую работу, что стадион готов.  Для нас это важно. Надеюсь, удастся победить в следующем домашнем матче.

– Вы играете все больше. Как себя чувствуете на поле?
– Очень хорошо. С каждым разом чувствую лучше. Мне кажется, я вошел в ритм игры. Нужно больше работать. Главное, чтобы был результат., – передает слова Цаллагов корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Видео голов матча «Зенит» – «Анжи»

Напомним, «Зенит» в 22-м туре РФПЛ вдесятером сыграл вничью с «Анжи» в последнем матче на «Петровском» со счетом 1:1.

На точный удар Павла Яковлева сине-бело-голубые ответили голом Александра Кокорина. Через пять минут после начала второго тайма хозяева остались вдесятером: Николас Ломбертс за грубый фол на Сергее Паршивлюке получил прямую красную карточку.

Махачкалинский клуб идет на одиннадцатом месте с 24 очками, зенитовцы занимают вторую строчку, имея в активе 43 очка. Следующий матч «Зенит» проведет 16 апреля в Москве против «Спартака», «Анжи» днем ранее в Махачкале встретится с «Крыльями Советов».

Матч

Зенит - Анжи - 1:1 (0:1)

Голы

Яковлев 21 (0:1). Кокорин 73 (1:1).

Состав

Зенит: Лунев, Ломбертс, Цаллагов (Мак, 85), Иванович, Данни, Эрнани, Хави Гарсия (Нету, 59), Жулиано, Чернов, Кокорин, Дзюба

Анжи: Юрченко, Паршивлюк (Эззатоллахи, 75), Фибел, Жиров, Тетрашвили, Мусалов, Гулиев, Кацаев (Хубулов, 68), Яковлев, Будковский, Форбс (Прудников, 61)

Предупреждения:

Эрнани, 59 - Форбс, 14; Будковский, 39; Гулиев, 56; Фибел, 78; Хубулов, 82; Эззатоллахи, 89

Удаления:

Ломбертс, 50 - нет

Судья:

Алексей Сухой (Россия)

Место и дата

08 апреля 19:00, Петровский, Текстовая трансляция

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