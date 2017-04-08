Дубль Игуаина принес «Ювентусу» победу над «Кьево»

«Ювентус» дома обыграл «Кьево» (2:0) в 31-м туре чемпионата Италии.

У победителей дважды отличился Гонсало Игуаин – на 23-й и 84-й минутах.

Туринцы с 77 очками продолжают уверенно лидировать в серии А, команда из Вероны с 38 баллами – на 11-й строчке.

В следующем туре «Ювентус» 15 апреля сыграет на выезде с «Пескарой», а «Кьево» в тот же день встретится в гостях с «Кальяри».