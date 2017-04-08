Дубль Игуаина принес «Ювентусу» победу над «Кьево»
«Ювентус» дома обыграл «Кьево» (2:0) в 31-м туре чемпионата Италии.
У победителей дважды отличился Гонсало Игуаин – на 23-й и 84-й минутах.
Туринцы с 77 очками продолжают уверенно лидировать в серии А, команда из Вероны с 38 баллами – на 11-й строчке.
В следующем туре «Ювентус» 15 апреля сыграет на выезде с «Пескарой», а «Кьево» в тот же день встретится в гостях с «Кальяри».
Матч
Голы
Игуаин 23 (1:0). Игуаин 84 (2:0).
Состав
Ювентус: Буффон, Ругани, Алекс, Лихтштайнер (Алвес, 85), Бардзальи, Маркизио, Хедира, Куадрадо (Лемина, 66), Стураро (Бонуччи, 72), Дибала, Игуаин
Кьево: Секулин, Сполли, Качиаторе, Цесар, Радованович, Бирса, Гобби (Иско, 46), Хетемай (де Гузман, 76), Кастро, Меджорини (Инглезе, 67), Пеллисье
Предупреждения:
Бонуччи, 79 - Качиаторе, 19; Сполли, 55
Судья:
Микаэль Фаббри (Италия)
Место и дата
08 апреля 21:45, Ювентус Стэдиум, Онлайн-трансляция