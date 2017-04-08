Павлюченкова обыграла Гарсию и вышла в финал турнира в Монтеррее
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова в полуфинале турнира в Монтеррее (Мексика) обыграла француженку Каролин Гарсию.
Счет встречи, продолжавшейся 1 час 29 минут, 6:2, 6:4 в пользу россиянки.
Павлюченкова пять раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из двенадцати. У Гарсии три эйса и три двойные ошибки.
В финале россиянка сыграет с победительницей матча между немкой Ангелик Кербер и испанкой Карлой Суарес Наварро.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически