Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Уфа- : -Спартак
Футбол  Эвертон- : -Лестер Сити
Футбол  Краснодар- : -ЦСКА
Футбол  Локомотив- : -Ростов
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Павлюченкова обыграла Гарсию и вышла в финал турнира в Монтеррее

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова в полуфинале турнира в Монтеррее (Мексика) обыграла француженку Каролин Гарсию.

Счет встречи, продолжавшейся 1 час 29 минут, 6:2, 6:4 в пользу россиянки.

Павлюченкова пять раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из двенадцати. У Гарсии три эйса и три двойные ошибки.

В финале россиянка сыграет с победительницей матча между немкой Ангелик Кербер и испанкой Карлой Суарес Наварро.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Касаткина обыграла Зигемунд и впервые в карьере вышла в финал турнира WTAРоссийская теннисистка Дарья Касаткина вышла в финал турнира в Чарльстоне, обыграв представительницу Германии Лауру Зигемунд - 3:6, 6:2, 6:1.Каролин Возняцки: Если Остапенко будет играть так каждый день, она станет первой ракеткой мира12-я ракетка мира Каролин Возняцки оценила свою игру в матче ¼ финала турнира WTA Volvo Car Open в Чарльстоне с Еленой Остапенко из Латвии (2:6, 4:6).Елена Остапенко: В матче с Возняцки старалась не отходить назад и принимать все удары в корте66-я ракетка мира Елена Остапенко прокомментировала победу над Каролин Возняцки из Дании (6:2, 6:4) в матче ¼ финала турнира WTA Volvo Car Open в Чарльстоне.Анастасия Павлюченкова: Даже когда устала в середине матча, сохраняла спокойствие16-я ракетка мира Анастасия Павлюченкова прокомментировала победу над Тимеей Бабош из Венгрии (6:2, 3:6, 7:5) в четвертьфинале турнира WTA Abierto GNP Seguros в Монтеррее.Павлюченкова победила Бабош и вышла в полуфинал в Монтеррее16-я ракетка мира Анастасия Павлюченкова выиграла у Тимеи Бабош из Венгрии (6:2, 3:6, 7:5) в ¼ финала турнира WTA Abierto GNP Seguros в Монтеррее.Касаткина одолела в двух сетах Бегу и вышла в полуфинал турнира в ЧарльстонеРоссийская теннисистка Дарья Касаткина вышла в полуфинал турнира в Чарльстоне, обыграв представительницу Румынии Ирину Бегу.Дарья Касаткина: Пойдем сегодня на ужин с Гавриловой, и платить придется мне42-я ракетка мира Дарья Касаткина после победы над Дарьей Гавриловой из Австралии (6:3, 4:6, 6:0) в третьем круге Volvo Car Open рассказала о том, как перед игрой они с соперницей договорились об оригинальном рукопожатии и совместном ужине.Веснина признана лучшей теннисисткой марта по версии WTAРоссиянка Елена Веснина признана лучшей теннисисткой марта по версии WTA, сообщает пресс-служба организации.Касаткина победила Гаврилову на турнире в Чарльстоне42-я ракетка мира Дарья Касаткина вышла в четвертьфинал турнира WTA Volvo Car Open в Чарльстоне.Макарова проиграла британке Уотсон на турнире в МонтеррееРоссийская теннисистка Екатерина Макарова выбыла из борьбы за титул на турнире WTA, проходящем в Монтеррее.Светлана Кузнецова: Мне кричали «Убирайся в Москву!», а я не обращала вниманияСветлана Кузнецова: Мне кричали «Убирайся в Москву!», а я не обращала вниманияЛучшая российская теннисистка Светлана Кузнецова в интервью «Советскому спорту» рассказала о выкриках неадекватного болельщика в Майами.Каролин Возняцки: Возвращение Шараповой в апреле - это нечестноДатская теннисистка Каролин Возняцки прокомментировала будущее возвращение на корт россиянки Марии Шараповой. Она считает, Мария должна понести более строгое наказание.Винус Уильямс: Не стоит судить о Шараповой только по дисквалификации за мельдонийАмериканская теннисистка Винус Уильямс прокомментировала будущее возвращение на корт россиянки Марии Шараповой. Она считает, что не стоит слишком строго относиться к российской теннисистке из-за ее недавней дисквалификации.Павлюченкова вышла в четвертьфинал турнира в МонтеррееРоссиянка Анастасия Павлюченкова вышла в четвертьфинал турнира в Монтеррее (Мексика).Веснина уступила венгерке Столлар на турнире в ЧарльстонеРоссийская теннисистка Елена Веснина уступила венгерке Фанни Столлар во втором круге турнира в Чарльстоне.Касаткина обыграла Пуиг во втором круге турнира в ЧарльстонеРоссийская теннисистка Дарья Касаткина взяла верх над Монику Пуиг (Пуэрто-Рико) во втором круге турнира в Чарльстоне.Кербер обыграла Скьявоне во втором раунде турнира в МонтеррееМатч второго раунда турнира WTA в Монтеррее (Мексика) между немкой Анжелик Кербер и итальянкой Франческой Скьявоне завершился победой немецкой теннисистки. Итоговый счет матча - 4:6, 6:0, 6:4 в пользу Кербер.Хромачева проиграла на старте теннисного турнира в МонтеррееРоссийская теннисистка Ирина Хромачева уступила Ализе Корне из Франции в рамках первого круга теннисного турнира в Монтеррее.Макарова обыграла Аллертову на старте турнира в МонтеррееРоссийская теннисистка Екатерина Макарова стартовала на турнире в Монтеррее с победы над Денисой Аллертовой из Чехии.Касаткина разгромила Ковинич на старте турнира в ЧарльстонеРоссийская теннисистка Дарья Касаткина в рамках первого круга турнира в Чарльстоне разгромила представительницу Черногории Данку Ковинич.
Футбол
Мирча Луческу: «Зенит» в первом тайме сыграл безобразно, это можно назвать антифутболом
Футбол
Диего Симеоне: Я не знаю, уйдет ли Гризманн куда-то, но я в восторге от его игры
Хоккей
Гол Проворова помог «Филадельфии» переиграть «Коламбус»
Футбол
Мирча Луческу: Слова Шатова? Он сам отдалил себя от команды своими травмами
все новости
Каролин Гарсия
Каролин Гарсиявсе новости
Анастасия Павлюченкова
Анастасия Павлюченковавсе новости
WTA Tour
WTA Tour