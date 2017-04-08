Касаткина обыграла Зигемунд и впервые в карьере вышла в финал турнира WTA

Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла в финал турнира в Чарльстоне, обыграв представительницу Германии Лауру Зигемунд – 3:6, 6:2, 6:1.

Встреча между спортсменками продолжалась 2 часа 18 минут. Россиянка за это время реализовала 7 брейк-пойнтов из 13 и допустила две двойные ошибки. На счету Зигемунд 4 брейка и 5 двойных ошибок.

Отметим, что 19-летняя Касаткина впервые в карьере вышла в финал турнира WTA.

Чарльстон (США)

Турнир: WTA Volvo Car Open

Призовой фонд: 710 900 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

1/2 финала