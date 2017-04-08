Касаткина обыграла Зигемунд и впервые в карьере вышла в финал турнира WTA
Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла в финал турнира в Чарльстоне, обыграв представительницу Германии Лауру Зигемунд – 3:6, 6:2, 6:1.
Встреча между спортсменками продолжалась 2 часа 18 минут. Россиянка за это время реализовала 7 брейк-пойнтов из 13 и допустила две двойные ошибки. На счету Зигемунд 4 брейка и 5 двойных ошибок.
Отметим, что 19-летняя Касаткина впервые в карьере вышла в финал турнира WTA.
Чарльстон (США)
Турнир: WTA Volvo Car Open
Призовой фонд: 710 900 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
1/2 финала
Матч
Зигемунд Л. (Германия) - Касаткина Д. (Россия) - 6:3, 2:6, 1:6
Место и дата
08 апреля 20:10, , Онлайн-трансляция
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