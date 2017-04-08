Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Уфа- : -Спартак
Футбол  Эвертон- : -Лестер Сити
Футбол  Краснодар- : -ЦСКА
Футбол  Локомотив- : -Ростов
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Россия разгромила Словакию и в финале Лиги легенд снова сыграет с Чехией

Виталий Славин
Виталий Славин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В немецком Штраубинге сегодня прошли полуфиналы Лиги легенд мирового хоккея. Чехия разгромила Швецию 7:2, а Россия обыграла Словакию 5:1. В воскресенье, как и год назад, в финале сойдутся Россия и Чехия. 

Матч для наших получился очень непростым. После первого периода словаки вели 1:0 при ощутимом преимуществе в скорости и слаженности действий. И если бы не вратарь Михайловский.

Не ладилось у россиян и впереди. Отличный шанс представился Ларионову, но буллит реализовать не удалось. После перерыва штрафной бросок получил право пробить уже Каспарайтис – и вновь неудачно.

Однако настойчивость россиян все-таки принесла плоды. Ларионов и Буре вывели на ударную позицию Гордиюка, а затем сработала связка ЦСКА и золотой олимпийской сборной-1992 Буцаев – Коваленко, и вот мы уже впереди 2:1.

В третьем периоде снова отличился Гордиюк. А затем великолепный проход удался Коваленко – 4:1. Словаки побежали отыгрываться, и нарвались на контрвыпад два в одного: Гордиюк – Буре – 5:1.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
Футбол
Мирча Луческу: «Зенит» в первом тайме сыграл безобразно, это можно назвать антифутболом
Футбол
Диего Симеоне: Я не знаю, уйдет ли Гризманн куда-то, но я в восторге от его игры
Хоккей
Гол Проворова помог «Филадельфии» переиграть «Коламбус»
Футбол
Мирча Луческу: Слова Шатова? Он сам отдалил себя от команды своими травмами
все новости