Россия разгромила Словакию и в финале Лиги легенд снова сыграет с Чехией

В немецком Штраубинге сегодня прошли полуфиналы Лиги легенд мирового хоккея. Чехия разгромила Швецию 7:2, а Россия обыграла Словакию 5:1. В воскресенье, как и год назад, в финале сойдутся Россия и Чехия.

Матч для наших получился очень непростым. После первого периода словаки вели 1:0 при ощутимом преимуществе в скорости и слаженности действий. И если бы не вратарь Михайловский.

Не ладилось у россиян и впереди. Отличный шанс представился Ларионову, но буллит реализовать не удалось. После перерыва штрафной бросок получил право пробить уже Каспарайтис – и вновь неудачно.

Однако настойчивость россиян все-таки принесла плоды. Ларионов и Буре вывели на ударную позицию Гордиюка, а затем сработала связка ЦСКА и золотой олимпийской сборной-1992 Буцаев – Коваленко, и вот мы уже впереди 2:1.

В третьем периоде снова отличился Гордиюк. А затем великолепный проход удался Коваленко – 4:1. Словаки побежали отыгрываться, и нарвались на контрвыпад два в одного: Гордиюк – Буре – 5:1.