«Барселона» вдесятером уступила «Малаге» в 31-м туре чемпионата Испании

Футболисты «Барселоны» в гостях уступили «Малаге» в матче 31-го тура чемпионата Испании со счетом 0:2.

Счет в матче на 32-й минуте встречи открыл форвард «Малаги» Сандро Рамирес, убежавший от защитников «Барсы» после дальней передачи защитника Хуана Карлоса. На 90-й минуте матча полузащитник Хонатан Родригес удвоил преимущество хозяев.

Отметим, что на 65-й минуте встречи прямую красную карточку за грубую игру получил нападающий сине-гранатовых Неймар.

После этой встречи «Барселона», набрав 69 очков, занимает вторую строчку в турнирной таблице чемпионата Испании. «Малага» с 33 очками в активе поднялась на 14 место.

В следующем туре 15 апреля «Барселона» на своем поле сыграет с «Реал Сосьедадом». В тот же день «Малага» в гостях встретится с «Депортиво».