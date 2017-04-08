«Барселона» вдесятером уступила «Малаге» в 31-м туре чемпионата Испании
Футболисты «Барселоны» в гостях уступили «Малаге» в матче 31-го тура чемпионата Испании со счетом 0:2.
Счет в матче на 32-й минуте встречи открыл форвард «Малаги» Сандро Рамирес, убежавший от защитников «Барсы» после дальней передачи защитника Хуана Карлоса. На 90-й минуте матча полузащитник Хонатан Родригес удвоил преимущество хозяев.
Отметим, что на 65-й минуте встречи прямую красную карточку за грубую игру получил нападающий сине-гранатовых Неймар.
После этой встречи «Барселона», набрав 69 очков, занимает вторую строчку в турнирной таблице чемпионата Испании. «Малага» с 33 очками в активе поднялась на 14 место.
В следующем туре 15 апреля «Барселона» на своем поле сыграет с «Реал Сосьедадом». В тот же день «Малага» в гостях встретится с «Депортиво».
Матч
Малага - Барселона - 2:0 (1:0)
Голы
Рамирес 32 (1:0). Родригес Х. 90 (2:0).
Состав
Малага: Камени, Рикка, Льоренте, Росалес, Ресио, Карлос (Родригес Х., 83), Хуанпи (Пеньяранда, 67), Камачо, Форналс, Рамирес (Шарлес, 77)
Барселона: тер Штеген, Альба, Матьё (Роберто, 46), Умтити, Суарес Д. (Иньеста, 46), Бускетс, Маскерано, Гомеш (Алькасер, 61), Суарес Л., Неймар, Месси
Предупреждения:
Рикка, 37; Ресио, 45; Пеньяранда, 69; Карлос, 82 - Альба, 8; Неймар, 27; Умтити, 33; Маскерано, 87
Удаления:
нет - Неймар, 66
Судья:
Хесус Хиль Мансано (Испания)
Место и дата
08 апреля 21:45, Ла Розаледа, Онлайн-трансляция