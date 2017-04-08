Карло Анчелотти: Отличная победа! А теперь давайте сосредоточимся на Лиге чемпионов
Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти не скрывал эмоций после победы над дортмундской «Боруссией» (4:1) в туре чемпионата Германии.
«Отличная победа! Горд за своих игроков. А теперь давайте сосредоточимся на Лиге чемпионов», – приводит слова итальянского специалиста официальный твиттер мюнхенцев.
Напомним, в четвертьфинале самого престижного клубного турнира Европы «Бавария» встретится с «Реалом». Первый матч пройдет в Мюнхене 12 апреля.
Матч
Бавария - Боруссия - 4:1 (2:1)
Голы
Рибери 4 (1:0). Левандовски 11 (2:0). Герреру 20 (2:1). Роббен 50 (3:1). Левандовски 68 (4:1 - пен.).
Состав
Бавария: Ульрайх, Боатенг, Лам, Мартинес (Хуммельс, 81), Алаба, Рибери (Коста, 74), Видаль, Алонсо, Роббен, Алькантара, Левандовски (Киммих, 72)
Боруссия: Бюрки, Шмельцер, Герреру (Мерино, 70), Гинтер, Бартра, Папастатопулос, Пулишич, Пасслак, Кастро (Роде, 46), Обамеянг, Дембеле (Мор, 59)
Предупреждения:
Левандовски, 23; Видаль, 63 - Пасслак, 36; Бартра, 45; Бюрки, 67
Судья:
Марко Фритц (Германия)
Место и дата
08 апреля 19:30, Альянц Арена, Текстовая трансляция