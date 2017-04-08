Антонио Конте: «Челси» достойно ответил на результаты конкурентов
Главный тренер «Челси» Антонио Конте прокомментировал победу в матче против «Борнмута» в рамках 32-го тура чемпионата Англии (3:1).
– Я рад, поскольку нам было непросто выиграть, особенно учитывая победу «Тоттенхэма. Мы достойно ответили на результаты конкурентов.
Мы сильно начали матч, демонстрируя концентрацию и стремление победить. К сожалению, в определенный момент мы пропустили и на какое-то время оказались под давлением соперника, однако во втором тайме взяли игру в свои руки и забили еще. У нас были возможности увеличить отрыв в счете, но сегодня нам противостояла крепкая, грамотно организованная команда под руководством сильного тренера, – приводит слова Конте пресс-служба «Челси».
После этой встречи «Челси» набрал 75 очков и продолжает уверенно лидировать в чемпионате. На счету «Борнмута» 35 набранных очков и 15 место в чемпионате Англии.
В следующем туре 16 апреля «Челси» в гостях встретится с «Манчестер Юнайтед». Днем ранее «Борнмут» сыграет с «Тоттенхэмом».
Матч
Голы
Смит А. 17 (0:1 - автогол). Азар 20 (0:2). Кинг 42 (1:2). Алонсо 68 (1:3).
Состав
Борнмут: Боруц, Кук С., Фрэнсис, Дэниелс, Смит А., Фрейзер (Градель, 84), Уилшер, Артер, Кинг, Пью (Айб, 71), Афобе (Муссе, 77)
Челси: Куртуа, Алонсо, Кэйхилл, Луиз, Аспиликуэта, Мозес (Зума, 90), Азар (Фабрегас, 84), Матич, Канте, Коста, Педро (Виллиан, 88)
Предупреждения:
Артер, 38; Градель, 90 - Мозес, 8; Канте, 58; Педро, 75
Судья:
Андре Марринер (Англия)
Место и дата
08 апреля 19:30, Дин Корт, Онлайн-трансляция