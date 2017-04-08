Антонио Конте: «Челси» достойно ответил на результаты конкурентов

Главный тренер «Челси» Антонио Конте прокомментировал победу в матче против «Борнмута» в рамках 32-го тура чемпионата Англии (3:1).

– Я рад, поскольку нам было непросто выиграть, особенно учитывая победу «Тоттенхэма. Мы достойно ответили на результаты конкурентов.

Мы сильно начали матч, демонстрируя концентрацию и стремление победить. К сожалению, в определенный момент мы пропустили и на какое-то время оказались под давлением соперника, однако во втором тайме взяли игру в свои руки и забили еще. У нас были возможности увеличить отрыв в счете, но сегодня нам противостояла крепкая, грамотно организованная команда под руководством сильного тренера, – приводит слова Конте пресс-служба «Челси».

После этой встречи «Челси» набрал 75 очков и продолжает уверенно лидировать в чемпионате. На счету «Борнмута» 35 набранных очков и 15 место в чемпионате Англии.

В следующем туре 16 апреля «Челси» в гостях встретится с «Манчестер Юнайтед». Днем ранее «Борнмут» сыграет с «Тоттенхэмом».