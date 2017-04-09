Россия разгромила Францию в квалификации Евро-2018
Матч квалификации чемпионата Европы-2018 по мини-футболу
между сборными России и Франции завершился победой российской команды. Итоговый
счет матча – 5:0 в пользу сборной России.
В составе российской команды дубль сделал Эдер Лима. Также
отличились Робиньо, Андрей Афнасьев и Иван Чишкала.
Отметим, что это был стартовый матч сборной России в группе.
Мини-футбол
Евро-2018
Квалификация
Турция
Группа G
1-й тур
Россия - Франция – 5:0
Голы: Эдер Лима, 2, 7, Робиньо, 7, Афанасьев, 17, Чишкала, 22.
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