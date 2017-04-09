Буффон вышел на второе место по сыгранным матчам за всю историю серии А
Сегодня «Ювентус» обыграл «Кьево» в чемпионате Италии со счетом
2:0. Для голкипера «Юве» Джанлуиджи Буффона это был 616-й матч в серии А.
Таким образом, Буффон вышел на второе место по сыгранным матчам
за всю историю серии А. Он опередил легенду «Интера» Хавьера Дзанетти, у
которого 615 матчей.
Лидером по количеству матчей в серии А является знаменитый
защитник «Милана» Паоло Мальдини. В его активе 647 игр.
Напомним также, что один сезон Буффон провел во втором дивизионе вместе с «Ювентусом» после «Кальчополи».
Матч
Голы
Игуаин 23 (1:0). Игуаин 84 (2:0).
Состав
Ювентус: Буффон, Ругани, Алекс, Лихтштайнер (Алвес, 85), Бардзальи, Маркизио, Хедира, Куадрадо (Лемина, 66), Стураро (Бонуччи, 72), Дибала, Игуаин
Кьево: Секулин, Сполли, Качиаторе, Цесар, Радованович, Бирса, Гобби (Иско, 46), Хетемай (де Гузман, 76), Кастро, Меджорини (Инглезе, 67), Пеллисье
Предупреждения:
Бонуччи, 79 - Качиаторе, 19; Сполли, 55
Судья:
Микаэль Фаббри (Италия)
Место и дата
08 апреля 21:45, Ювентус Стэдиум, Онлайн-трансляция