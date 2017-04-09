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Буффон вышел на второе место по сыгранным матчам за всю историю серии А

Источник:  «Евро-футбол.ру»Комментарии
Буффон вышел на второе место по сыгранным матчам за всю историю серии А
Источник: Gettyimages.ru

Сегодня «Ювентус» обыграл «Кьево» в чемпионате Италии со счетом 2:0. Для голкипера «Юве» Джанлуиджи Буффона это был 616-й матч в серии А.

Таким образом, Буффон вышел на второе место по сыгранным матчам за всю историю серии А. Он опередил легенду «Интера» Хавьера Дзанетти, у которого 615 матчей.

Лидером по количеству матчей в серии А является знаменитый защитник «Милана» Паоло Мальдини. В его активе 647 игр.

Напомним также, что один сезон Буффон провел во втором дивизионе вместе с «Ювентусом» после «Кальчополи».

Матч

Ювентус - Кьево - 2:0 (1:0)

Голы

Игуаин 23 (1:0). Игуаин 84 (2:0).

Состав

Ювентус: Буффон, Ругани, Алекс, Лихтштайнер (Алвес, 85), Бардзальи, Маркизио, Хедира, Куадрадо (Лемина, 66), Стураро (Бонуччи, 72), Дибала, Игуаин

Кьево: Секулин, Сполли, Качиаторе, Цесар, Радованович, Бирса, Гобби (Иско, 46), Хетемай (де Гузман, 76), Кастро, Меджорини (Инглезе, 67), Пеллисье

Предупреждения:

Бонуччи, 79 - Качиаторе, 19; Сполли, 55

Судья:

Микаэль Фаббри (Италия)

Место и дата

08 апреля 21:45, Ювентус Стэдиум, Онлайн-трансляция

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