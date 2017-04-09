Сегодня «Ювентус» обыграл «Кьево» в чемпионате Италии со счетом 2:0. Для голкипера «Юве» Джанлуиджи Буффона это был 616-й матч в серии А.

Таким образом, Буффон вышел на второе место по сыгранным матчам за всю историю серии А. Он опередил легенду «Интера» Хавьера Дзанетти, у которого 615 матчей.

Лидером по количеству матчей в серии А является знаменитый защитник «Милана» Паоло Мальдини. В его активе 647 игр.

Напомним также, что один сезон Буффон провел во втором дивизионе вместе с «Ювентусом» после «Кальчополи».