«Спортинг» и «Порту» одержали крупные победы в чемпионате Португалии

Состоялись матчи субботней программы 28-го тура чемпионата Португалии. Победы в них одержали «Порту» и «Спортинг».

«Порту» обыграл «Белененсеш» со счетом 3:0. Отличились Данило Перейра, Тигиньо и Ясин Браими. «Спортинг» выиграл у «Боавишты» - 4:0. Хет-трик сделал Бас Дост, еще один мяч в активе Алана Руиса.

«Порту» лидирует в чемпионате Португалии, имея в активе 67 очков. Второй идет «Бенфика» с 65 очками, при этом у нее есть игра в запасе. «Спортинг» на третье месте – 60 очков.

Чемпионат Португалии

28-й тур

«Порту» - «Белененсеш» - 3:0

Голы: Данило, 37, Тигиньо, 70, Браими, 74, с пенальти.

«Спортинг» - «Боавишта» - 4:0

Голы: Руис, 20, Дост, 29, 48, 63.