«Спортинг» и «Порту» одержали крупные победы в чемпионате Португалии
Состоялись матчи субботней программы 28-го тура чемпионата
Португалии. Победы в них одержали «Порту» и «Спортинг».
«Порту» обыграл «Белененсеш» со счетом 3:0. Отличились Данило
Перейра, Тигиньо и Ясин Браими. «Спортинг» выиграл у «Боавишты» - 4:0. Хет-трик
сделал Бас Дост, еще один мяч в активе Алана Руиса.
«Порту» лидирует в чемпионате Португалии, имея в активе 67
очков. Второй идет «Бенфика» с 65 очками, при этом у нее есть игра в запасе. «Спортинг»
на третье месте – 60 очков.
Чемпионат Португалии
28-й тур
«Порту» - «Белененсеш» - 3:0
Голы: Данило, 37, Тигиньо, 70, Браими, 74, с пенальти.
«Спортинг» - «Боавишта» - 4:0
Голы: Руис, 20, Дост, 29, 48, 63.
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