Луис Энрике: «Барселона» заслуживала победы в матче с «Малагой»
Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике поделился
впечатлениями после матча с «Малагой» в 31-м туре чемпионата Испании. Напомним,
что его команда уступила со счетом 0:2.
«У нас было достаточно моментов, чтобы победить. Мы
заслуживали победы. Мы знали, как сложно нам будет. Мы начали игру с правильным
настроем, но «Малага» забила с первой же атаки», – цитирует Энрике официальный
твиттер «Барселоны».
После этой встречи «Барселона», набрав 69 очков, занимает вторую строчку в турнирной таблице чемпионата Испании. «Малага» с 33 очками в активе поднялась на 14 место. В следующем туре 15 апреля «Барселона» на своем поле сыграет с «Реал Сосьедадом». В тот же день «Малага» в гостях встретится с «Депортиво».
Матч
Малага - Барселона - 2:0 (1:0)
Голы
Рамирес 32 (1:0). Родригес Х. 90 (2:0).
Состав
Малага: Камени, Эрнандес, Рикка, Льоренте, Росалес, Хуанпи (Пеньяранда, 67), Камачо, Форналс, Ресио, Карлос (Родригес Х., 83), Рамирес (Шарлес, 77)
Барселона: тер Штеген, Умтити, Альба, Матьё (Роберто, 46), Маскерано, Гомеш (Алькасер, 61), Суарес Д. (Иньеста, 46), Бускетс, Суарес Л., Неймар, Месси
Предупреждения:
Рикка, 37; Ресио, 45; Пеньяранда, 69; Карлос, 82 - Альба, 8; Неймар, 27; Умтити, 33; Маскерано, 87
Удаления:
нет - Неймар, 66
Судья:
Хесус Хиль Мансано (Испания)
Место и дата
08 апреля 21:45, Ла Розаледа, Онлайн-трансляция