Луис Энрике: «Барселона» заслуживала победы в матче с «Малагой»

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике поделился впечатлениями после матча с «Малагой» в 31-м туре чемпионата Испании. Напомним, что его команда уступила со счетом 0:2.

«У нас было достаточно моментов, чтобы победить. Мы заслуживали победы. Мы знали, как сложно нам будет. Мы начали игру с правильным настроем, но «Малага» забила с первой же атаки», – цитирует Энрике официальный твиттер «Барселоны».

После этой встречи «Барселона», набрав 69 очков, занимает вторую строчку в турнирной таблице чемпионата Испании. «Малага» с 33 очками в активе поднялась на 14 место. В следующем туре 15 апреля «Барселона» на своем поле сыграет с «Реал Сосьедадом». В тот же день «Малага» в гостях встретится с «Депортиво».