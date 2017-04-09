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«Вашингтон» обыграл «Бостон», Овечкин и Кузнецов набрали по одному очку

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Бостоном» и «Вашингтоном» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Вашингтона».

В составе победителей забивали Маркус Юханссон, Кевин Шаттенкирк и Джастин Уильямс. Россияне Александр Овечкин и Евгений Кузнецов заработали по одному очку за результативные передачи. У «Бостона» гол в активе Кевана Миллера. Российский голкипер «Бостона» Антон Худобин отыграл весь матч.

«Вашингтон» с 118 очками является лидером Восточной конференции. У «Бостона» 95 очков и седьмое место.

НХЛ

Регулярный чемпионат

Матч

Бостон - Вашингтон - 1:3 (0:1, 1:2, 0:0)

Голы:

Юханссон (Уильямс), 4:20 (0:1). Миллер К. (Стэффорд), 35:13 (1:1). Шаттенкирк (Овечкин, Бэкстрём), 36:09 (1:2). Уильямс (Кузнецов, Шмидт), 39:10 (1:3).

Место и дата

08 апреля 22:00, Ти Ди Гарден, Онлайн-трансляция

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