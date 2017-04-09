«Вашингтон» обыграл «Бостон», Овечкин и Кузнецов набрали по одному очку
Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Бостоном» и «Вашингтоном»
завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Вашингтона».
В составе победителей забивали Маркус Юханссон, Кевин
Шаттенкирк и Джастин Уильямс. Россияне Александр Овечкин и Евгений Кузнецов
заработали по одному очку за результативные передачи. У «Бостона» гол в активе
Кевана Миллера. Российский голкипер «Бостона» Антон Худобин отыграл весь матч.
«Вашингтон» с 118 очками является лидером Восточной
конференции. У «Бостона» 95 очков и седьмое место.
НХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Бостон - Вашингтон - 1:3 (0:1, 1:2, 0:0)
Голы:
Юханссон (Уильямс), 4:20 (0:1). Миллер К. (Стэффорд), 35:13 (1:1). Шаттенкирк (Овечкин, Бэкстрём), 36:09 (1:2). Уильямс (Кузнецов, Шмидт), 39:10 (1:3).
Место и дата
08 апреля 22:00, Ти Ди Гарден, Онлайн-трансляция