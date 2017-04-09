«Вашингтон» обыграл «Бостон», Овечкин и Кузнецов набрали по одному очку

Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Бостоном» и «Вашингтоном» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Вашингтона».

В составе победителей забивали Маркус Юханссон, Кевин Шаттенкирк и Джастин Уильямс. Россияне Александр Овечкин и Евгений Кузнецов заработали по одному очку за результативные передачи. У «Бостона» гол в активе Кевана Миллера. Российский голкипер «Бостона» Антон Худобин отыграл весь матч.

«Вашингтон» с 118 очками является лидером Восточной конференции. У «Бостона» 95 очков и седьмое место.

НХЛ

Регулярный чемпионат