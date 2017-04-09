Хавьер Маскерано: «Малага» хорошо настроилась на матч с «Барселоной»
Защитник «Барселоны» Хавьер Маскерано поделился
впечатлениями после матча против «Малаги» в чемпионате Испании. Напомним, что
его команда уступила со счетом 0:2.
«Нам не хватало свежести и точности, когда у нас был мяч.
Наши соперники хорошо настроились на матч, и все закончилось хорошо для них», -
цитирует Маскерано официальный твиттер «Барселоны».
После
этой встречи «Барселона», набрав 69 очков, занимает вторую строчку в турнирной
таблице чемпионата Испании. «Малага» с 33 очками в активе поднялась на 14
место.
В следующем
туре 15 апреля «Барселона» на своем поле сыграет с «Реал Сосьедадом». В тот же
день «Малага» в гостях встретится с «Депортиво».
Матч
Малага - Барселона - 2:0 (1:0)
Голы
Рамирес 32 (1:0). Родригес Х. 90 (2:0).
Состав
Малага: Камени, Эрнандес, Рикка, Льоренте, Росалес, Хуанпи (Пеньяранда, 67), Камачо, Форналс, Ресио, Карлос (Родригес Х., 83), Рамирес (Шарлес, 77)
Барселона: тер Штеген, Умтити, Альба, Матьё (Роберто, 46), Маскерано, Гомеш (Алькасер, 61), Суарес Д. (Иньеста, 46), Бускетс, Суарес Л., Неймар, Месси
Предупреждения:
Рикка, 37; Ресио, 45; Пеньяранда, 69; Карлос, 82 - Альба, 8; Неймар, 27; Умтити, 33; Маскерано, 87
Удаления:
нет - Неймар, 66
Судья:
Хесус Хиль Мансано (Испания)
Место и дата
08 апреля 21:45, Ла Розаледа, Онлайн-трансляция