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Хавьер Маскерано: «Малага» хорошо настроилась на матч с «Барселоной»

Источник:  ФК «Барселона»Комментарии

Защитник «Барселоны» Хавьер Маскерано поделился впечатлениями после матча против «Малаги» в чемпионате Испании. Напомним, что его команда уступила со счетом 0:2.

«Нам не хватало свежести и точности, когда у нас был мяч. Наши соперники хорошо настроились на матч, и все закончилось хорошо для них», - цитирует Маскерано официальный твиттер «Барселоны».

После этой встречи «Барселона», набрав 69 очков, занимает вторую строчку в турнирной таблице чемпионата Испании. «Малага» с 33 очками в активе поднялась на 14 место.

В следующем туре 15 апреля «Барселона» на своем поле сыграет с «Реал Сосьедадом». В тот же день «Малага» в гостях встретится с «Депортиво».

Матч

Малага - Барселона - 2:0 (1:0)

Голы

Рамирес 32 (1:0). Родригес Х. 90 (2:0).

Состав

Малага: Камени, Эрнандес, Рикка, Льоренте, Росалес, Хуанпи (Пеньяранда, 67), Камачо, Форналс, Ресио, Карлос (Родригес Х., 83), Рамирес (Шарлес, 77)

Барселона: тер Штеген, Умтити, Альба, Матьё (Роберто, 46), Маскерано, Гомеш (Алькасер, 61), Суарес Д. (Иньеста, 46), Бускетс, Суарес Л., Неймар, Месси

Предупреждения:

Рикка, 37; Ресио, 45; Пеньяранда, 69; Карлос, 82 - Альба, 8; Неймар, 27; Умтити, 33; Маскерано, 87

Удаления:

нет - Неймар, 66

Судья:

Хесус Хиль Мансано (Испания)

Место и дата

08 апреля 21:45, Ла Розаледа, Онлайн-трансляция


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