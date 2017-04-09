Хавьер Маскерано: «Малага» хорошо настроилась на матч с «Барселоной»

Защитник «Барселоны» Хавьер Маскерано поделился впечатлениями после матча против «Малаги» в чемпионате Испании. Напомним, что его команда уступила со счетом 0:2.

«Нам не хватало свежести и точности, когда у нас был мяч. Наши соперники хорошо настроились на матч, и все закончилось хорошо для них», - цитирует Маскерано официальный твиттер «Барселоны».

После этой встречи «Барселона», набрав 69 очков, занимает вторую строчку в турнирной таблице чемпионата Испании. «Малага» с 33 очками в активе поднялась на 14 место.

В следующем туре 15 апреля «Барселона» на своем поле сыграет с «Реал Сосьедадом». В тот же день «Малага» в гостях встретится с «Депортиво».