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Герман Зонин: Рац был хорошим игроком, но он так и остался болтуном

Источник:  Свободная ПрессаКомментарии

Заслуженный тренер СССР Герман Зонин прокомментировал слова бывшего киевского «Динамо» и сборной СССР Василия Раца. Ранее Рац заявил, что сборная Украины должна отказаться от участия в ЧМ-2018.

«Знаю я этого парня, хороший был игрок. А что касается его человеческих качеств, то как был болтуном так им и остался. Неумный парень. Больше мне добавить нечего.

Видимо, давят там на него определенные силы, как на всех более-менее известных в Украине людей. Безобразие, конечно. Что тут еще скажешь. Но мы справимся, проведем чемпионат мира на высшем уровне. Сомнений в этом у меня нет», - цитирует Зонина «Свободная пресса».


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