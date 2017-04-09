Герман Зонин: Рац был хорошим игроком, но он так и остался болтуном
Заслуженный тренер СССР Герман Зонин прокомментировал слова
бывшего киевского «Динамо» и сборной СССР Василия Раца.
Ранее Рац заявил, что сборная Украины должна отказаться от участия в ЧМ-2018.
«Знаю я этого парня, хороший был игрок. А что касается
его человеческих качеств, то как был болтуном так им и остался.
Неумный парень. Больше мне добавить нечего.
Видимо, давят там на него определенные силы, как на всех более-менее известных в Украине людей. Безобразие, конечно. Что тут еще скажешь. Но мы справимся, проведем чемпионат мира на высшем уровне. Сомнений в этом у меня нет», - цитирует Зонина «Свободная пресса».
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