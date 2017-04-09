Словакия разгромила Турцию в квалификации Евро-2018
Матч квалификации чемпионата Европы-2018 по мини-футболу
между сборными Турции и Словакии завершился победой словаков. Итоговый счет
матча – 8:1.
В другом матче группы сборная России обыграла сборную
Франции со счетом 5:0. Отметим, что турнир в группе G проходит в Турции.
Мини-футбол
Евро-2018
Квалификация
Турция
Группа G
1-й тур
Турция - Словакия - 1:8
Голы: Эзджан, 7 – Драговски, 3, Доша, 4, Кийовски, 12, 24, 36, Багна,
24, Рицк, 33, Беланик, 33.
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