Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Нью-Джерси1 : 4Айлендерс
Футбол  Уфа- : -Спартак
Футбол  Эвертон- : -Лестер Сити
Хоккей  Торонто1 : 1Питтсбург
Футбол  Краснодар- : -ЦСКА
Футбол  Локомотив- : -Ростов
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Словакия разгромила Турцию в квалификации Евро-2018

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч квалификации чемпионата Европы-2018 по мини-футболу между сборными Турции и Словакии завершился победой словаков. Итоговый счет матча – 8:1.

В другом матче группы сборная России обыграла сборную Франции со счетом 5:0. Отметим, что турнир в группе G проходит в Турции.

Мини-футбол

Евро-2018

Квалификация

Турция

Группа G

1-й тур

Турция - Словакия - 1:8

Голы: Эзджан, 7 – Драговски, 3, Доша, 4, Кийовски, 12, 24, 36, Багна, 24, Рицк, 33, Беланик, 33. 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Владислав Шаяхметов: Матч с Францией не был легким, несмотря на счетКапитан сборной России по мини-футболу Владислав Шаяхметов поделился впечатлениями после матча квалификации Евро-2018 против сборной Франции. Напомним, что его команда победила со счетом 5:0.Россия разгромила Францию в квалификации Евро-2018Матч квалификации чемпионата Европы-2018 по мини-футболу между сборными России и Франции завершился победой российской команды. Итоговый счет матча – 5:0 в пользу сборной России.Чемпионаты Европы по мини-футболу будут проводить раз в 4 годаИсполком УЕФА утвердил ряда изменений, касающихся проведения крупных международных турниров по мини-футболу.Сборная России сыграет контрольные матчи с голландцами и португальцамиСборная России по мини-футболу сыграет по два контрольных матча с командами Голландии и Португалии в рамках подготовки к квалификационному турниру чемпионата Европы 2018 года, сообщает официальный сайт РФС.Сергей Скорович: Хочется уже победить на больших турнирах – чемпионате Европы и мираСтарший тренер сборной России по мини-футболу Сергей Скорович после продления контракта с РФС сообщил, что хочет наконец-то выиграть с национальной командой крупный турнир.Россия – чемпион ЕвропыСборная России в упорной борьбе обыграла команду Италии в финальном матче чемпионата Европы, который завершился в подмосковном Егорьевске.Андрей Афанасьев: Чемпионат Европы – опыт, который пригодится россиянам в дальнейшемИгрок «Газпром-Югры» Андрей Афанасьев полагает, что сборная России по мини-футболу способна извлечь пользу из своего выступления на Евро-2016.Вратарь сборной России Густаво: Вернусь в ближайшее времяВратарь сборной России по мини-футболу Густаво сообщил, что восстанавливается после полученной травмы.Александр Косенко: Мы не собираемся смотреть игроку в паспортГлавный тренер сборной Украины Александр Косенко прокомментировал итоги чемпионата Европы по футзалу.Мини – на максимуме. Мини-футбол – в топе «Матч ТВ»Мини – на максимуме. Мини-футбол – в топе «Матч ТВ»Стал известен рейтинг программ и трансляций «Матч ТВ» прошлой недели. Круче мини-футбольного финала Евро был только биатлон.Сергей Скорович: На ЧЕ выступили на четверкуСтарший тренер сборной России по мини-футболу Сергей Скорович оценил выступление национальной команды на чемпионате Европы в четыре балла.Владислав Шаяхметов: От серебра на ЧЕ двоякие чувстваНападающий сборной России по мини-футболу Владислав Шаяхметов признался, что выступление национальной команды на чемпионате Европы оставило у него двоякие ощущения.«Пушечный» выстрел. Главные события минувшего уик-энда«Пушечный» выстрел. Главные события минувшего уик-энда«ССФ» представляет свой гид по главным событиям минувшего уик-энда.Николай Переверзев: Что на душе после финала? Грусть. Пустота. Обида…Капитан сборной России по мини-футболу Николай Переверзев поделился своими эмоциями после финального матча чемпионата Европы в Сербии.«Просил Ловчева вернуться в «Спартак». Не послушал…»«Просил Ловчева вернуться в «Спартак». Не послушал…»На минувшем футзальном Евро в Сербии Григорий Березкин был, пожалуй, самым заметным болельщиком сборной России и не раз попадал в кадр.Президент АМФР: Серебро чемпионата Европы - большая российская победаПрезидент Ассоциации мини-футбола России Эмиль Алиев подвел итоги выступления российской команды на Евро-2016. В финале сборная России уступила испанцам (3:7).Николай Переверзев: Что на душе? Печаль, пустота, обида...Капитан сборной России Николай Переверзев прокомментировал исход финального матча Евро-2016 Россия - Испания (3:7).Сергей Скорович: В будущем мы намерены добиться победы на ЧЕСтарший тренер сборной России по мини-футболу Сергей Скорович принял участие в пресс-конференции по итогам финального матча Евро-2016 Россия - Испания (3:7).Сундучок серебра. Сборная России проиграла в финале ЧЕСундучок серебра. Сборная России проиграла в финале ЧЕСборная Испании завоевала золотые медали чемпионата Европы, обыграв в финале россиян – 7:3.Сборная России проиграла испанцам в финале ЧЕСборная России в финале чемпионата Европы по мини-футболу проиграла команде Испании.
Футбол
«Барселона» вдесятером уступила «Малаге» в 31-м туре чемпионата Испании
Теннис
Касаткина обыграла Зигемунд и впервые в карьере вышла в финал турнира WTA
Теннис
Павлюченкова обыграла Гарсию и вышла в финал турнира в Монтеррее
Футбол
Мирча Луческу: «Зенит» в первом тайме сыграл безобразно, это можно назвать антифутболом
все новости
Чемпионат Европы
Чемпионат Европытаблицакалендарьстатистикатексты/новости