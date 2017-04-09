Петр Петров проиграл Терри Флэнагану в бою за титул WBO

Россиянин Петр Петров проиграл британцу Терри Флэнагану в поединке за звание чемпиона мира по версии WBO в легком весе (до 61,2 кг).

Бой был рассчитан на 12 раундов и продлился всю дистанцию. По итогам поединка судьи единогласным решением отдали победу британцу: 120-108, 117-111, 118-110.



Счет по версии «Советского спорта» - 114-114.

Таким образом, теперь на счету Флэнагана 33 победы (13 досрочно) и ни одного поражения. На счету Петрова 38 побед (19 досрочно), 4 поражения и 2 ничьи.