Владислав Шаяхметов: Матч с Францией не был легким, несмотря на счет

Капитан сборной России по мини-футболу Владислав Шаяхметов поделился впечатлениями после матча квалификации Евро-2018 против сборной Франции. Напомним, что его команда победила со счетом 5:0.

- По счету может показаться, что все вышло для нас сегодня легко, однако на паркете все складывалось куда сложнее. Мы изучили французов, обладали достаточно полной информацией. Как и предполагалось, они убегали в контратаку и достаточно напряженно бывало у наших ворот. Мы же свои моменты реализовывали, результат вы видите.



- Франция чем-то удивила?

- На уровне сборных мы достаточно давно не встречались, но многих ребят я знаю по прошлому Кубку УЕФА, когда «Газпром-Югра» играл с чемпионом Франции. Крепкий клуб, добротная сборная. Если бы чуть бережнее они сегодня действовали впереди, кто знает, что могло бы быть, - цитирует Шаяхметова официальный сайт АМФР.