Владислав Шаяхметов: Матч с Францией не был легким, несмотря на счет
Капитан сборной России по мини-футболу Владислав Шаяхметов поделился впечатлениями после матча квалификации Евро-2018 против сборной Франции. Напомним, что его команда победила со счетом 5:0.
- По счету может показаться, что
все вышло для нас сегодня легко, однако на паркете все складывалось куда
сложнее. Мы изучили французов, обладали достаточно полной информацией. Как и
предполагалось, они убегали в контратаку и достаточно напряженно бывало у наших
ворот. Мы же свои моменты реализовывали, результат вы видите.
- Франция чем-то удивила?
- На уровне сборных мы достаточно давно не встречались, но многих ребят я знаю по прошлому Кубку УЕФА, когда «Газпром-Югра» играл с чемпионом Франции. Крепкий клуб, добротная сборная. Если бы чуть бережнее они сегодня действовали впереди, кто знает, что могло бы быть, - цитирует Шаяхметова официальный сайт АМФР.