Сергей Герасимец: Я расстроен высказываниями Раца

Бывший игрок «Зенита», «Шахтера» и минского «Динамо» Сергей Герасимец прокомментировал слова бывшего киевского «Динамо» и сборной СССР Василия Раца. Ранее Рац заявил, что сборная Украины должна отказаться от участия в ЧМ-2018.



«Ситуация для меня абсолютно прозрачная: футбольный чемпионат мира должен пройти там, где ему назначено было пройти — в России. Это — первое. Второе. Высказываниями Василия Раца и некоторых других, уважаемых в футбольном мире людей, я очень расстроен. Одно дело, когда подобное говорит чиновник вроде Андрея Павелко, поддерживающий общеполитический курс своей страны. И совсем иное — хороший тренер, приятный в общении человек, неоднократно бывавший в России.

Я Раца хорошо знаю. Уверен, его подбили на подобные высказывания. Не знаю уж, чем «взяли». Очевидно же, что все политизированные заявления не имеют здравого смысла. Представьте ситуацию: сборная Украины пробивается через сито квалификации в финальную часть мирового первенства. И — не едет на нее. Каково пережить подобное футболистам? Врагу не пожелаешь!», - цитирует Герасимца «Свободная пресса».



