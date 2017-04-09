Сергей Герасимец: Я расстроен высказываниями Раца
Бывший игрок «Зенита», «Шахтера» и минского «Динамо» Сергей
Герасимец прокомментировал слова бывшего киевского «Динамо» и сборной СССР Василия Раца.
Ранее Рац заявил, что сборная Украины должна отказаться от участия в ЧМ-2018.
«Ситуация
для меня абсолютно прозрачная: футбольный чемпионат мира должен пройти там, где
ему назначено было пройти — в России. Это — первое. Второе.
Высказываниями Василия Раца и некоторых других, уважаемых
в футбольном мире людей, я очень расстроен. Одно дело, когда подобное
говорит чиновник вроде Андрея Павелко, поддерживающий общеполитический курс своей
страны. И совсем иное — хороший тренер, приятный в общении
человек, неоднократно бывавший в России.
Я Раца хорошо знаю. Уверен, его подбили на подобные
высказывания. Не знаю уж, чем «взяли». Очевидно же, что все
политизированные заявления не имеют здравого смысла. Представьте ситуацию:
сборная Украины пробивается через сито квалификации в финальную часть
мирового первенства. И — не едет на нее. Каково пережить
подобное футболистам? Врагу не пожелаешь!», - цитирует Герасимца «Свободная
пресса».