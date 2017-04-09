«Нью-Джерси» дома уступил «Айлендерс», Кулемин сделал результативную передачу
Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Нью-Джерси» и «Айлендерс»
завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 4:1 в пользу «Айлендерс».
В составе победителей отличились Адам Пелеч, Андерс Ли,
который сделал дубль, и Джейсон Чимера. Российский форвард Николай Кулемин
заработал одно очко за результативную передачу. У «Нью-Джерси» гол в активе Бо
Беннета.
«Айлендерс» с 92 очками на девятом месте в Восточной
конференции. «Нью-Джерси» на последнем месте.
НХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Нью-Джерси - Айлендерс - 2:4 (0:0, 0:2, 2:2)
Голы:
Пелеш (Кулёмин), 22:48 (0:1). Ли (Лэдди, Бьювилье), 26:23 (0:2). Чимера (Де Хаан, Куин), 43:52 (0:3). Беннетт 45:00 (1:3). Ли (Бэйли, Лэдди), 48:11 (1:4). Беннетт (Праут, Вуд), 59:57 (2:4).
Место и дата
09 апреля 01:00, Пруденшиал Центр, Онлайн-трансляция