«Нью-Джерси» дома уступил «Айлендерс», Кулемин сделал результативную передачу

Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Нью-Джерси» и «Айлендерс» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 4:1 в пользу «Айлендерс».

В составе победителей отличились Адам Пелеч, Андерс Ли, который сделал дубль, и Джейсон Чимера. Российский форвард Николай Кулемин заработал одно очко за результативную передачу. У «Нью-Джерси» гол в активе Бо Беннета.

«Айлендерс» с 92 очками на девятом месте в Восточной конференции. «Нью-Джерси» на последнем месте.

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