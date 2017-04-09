«Лос-Анджелес» в овертайме обыграл «Чикаго», Панарин забросил одну шайбу

Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Лос-Анджелесом» и «Чикаго» завершился победой хозяев в овертайме. Итоговый счет матча - 3:2 в пользу «Лос-Анджелеса».

В составе победителей отличились Тайлер Тоффоли, Джастин Браун и Дрю Даути, в активе которого решающая шайба в овертайме. У «Чикаго» голы в активе Джонатана Тэйвза и Артемия Панарина.

«Лос-Анджелес» набрал 85 очков и занимает девятое место на Западе. «Чикаго» на первом месте – 109 очков.

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