«Лос-Анджелес» в овертайме обыграл «Чикаго», Панарин забросил одну шайбу
Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Лос-Анджелесом» и «Чикаго»
завершился победой хозяев в овертайме. Итоговый счет матча - 3:2 в пользу «Лос-Анджелеса».
В составе победителей отличились Тайлер Тоффоли, Джастин
Браун и Дрю Даути, в активе которого решающая шайба в овертайме. У «Чикаго»
голы в активе Джонатана Тэйвза и Артемия Панарина.
«Лос-Анджелес» набрал 85 очков и занимает девятое место на
Западе. «Чикаго» на первом месте – 109 очков.
НХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Лос-Анджелес - Чикаго - 3:2 О.Т. (0:1, 0:0, 2:1, 1:0)
Голы:
Тэйвс (Кит, Шмальц), 6:25 (0:1). Тоффоли (Копитар, Картер), 44:52 (1:1). Панарин (Кит, Кейн), 53:53 (1:2). Браун (Копитар, Картер), 59:05 (2:2). Даути (Копитар, Картер), 60:27 (3:2).
Место и дата
09 апреля 01:00, Стэйплз Центр, Онлайн-трансляция