День в истории. Жаку Вильневу исполнилось 46 лет

Сегодня отмечает день рождения известный канадский автогонщик Жак Вильнев. Ему исполнилось 46 лет.

В Формуле-1 Вильнев выступал за команды «Уильямс», «БАР», «Рено» и «Заубер». В составе «Уильямса» он в 1997 году стал чемпионом мира. Вильнев – единственный канадец, завоевавший чемпионский титул в Формуле-1.

Всего в активе Вильнева 163 гонки в Формуле-1, 11 из них он выиграл. Всего он завоевал 23 места на подиуме. Он набрал 235 очков за карьеру. Принимал участие также в гонках «Наскар», «Индикар» и других серий.