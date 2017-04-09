День в истории. Жаку Вильневу исполнилось 46 лет
Сегодня отмечает день рождения известный канадский автогонщик
Жак Вильнев. Ему исполнилось 46 лет.
В Формуле-1 Вильнев выступал за команды «Уильямс», «БАР», «Рено»
и «Заубер». В составе «Уильямса» он в 1997 году стал чемпионом мира. Вильнев –
единственный канадец, завоевавший чемпионский титул в Формуле-1.
Всего в активе Вильнева 163 гонки в Формуле-1, 11 из них он
выиграл. Всего он завоевал 23 места на подиуме. Он набрал 235 очков за карьеру.
Принимал участие также в гонках «Наскар», «Индикар» и других серий.
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