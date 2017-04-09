«Флорида» обыграла «Баффало»

Павел Буре: Кто бы ни выиграл Олимпиаду, будет рад, но когда побеждаешь на турнире сильнейших – это другие эмоции

Двукратный обладатель «Морис Ришар Трофи» Павел Буре высказался о том, что изменится на Олимпийских играх в Пхенчхане в связи с отказом НХЛ участвовать в них.