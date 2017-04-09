«Флорида» обыграла «Баффало»
Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Флоридой» и «Баффало»
завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:0 в пользу «Флориды».
В составе победителей дубль сделал Джонатан Юбердо. Еще одна
шайба в активе Ника Бьюгстада. Также две результативные передачи сделал чешский
ветеран Яромир Ягр.
«Флорида» набрала 79 очков и занимает 13-е место на Востоке.
У «Баффало» 78 очков и 14-е место.
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