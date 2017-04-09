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Неймару грозит дисквалификация на матч с «Реалом» за саркастические аплодисменты в адрес судьи

Источник:  ASКомментарии

Нападающий «Барселоны» Неймар может пропустить «эль-класико» из-за дисквалификации. Об этом сообщают испанские СМИ.

Напомним, что «Барселона» уступила «Малаге» со счетом 0:2. Неймар был удален в этой игре. После удаления на 65-й минуте Неймар адресовал резервному арбитру саркастические аплодисменты.

По данным AS, за это бразильца могут дисквалифицировать на два или три матча чемпионата Испании. В таком случае он пропустит матч против «Реала», который состоится 23 апреля.

Матч

Малага - Барселона - 2:0 (1:0)

Голы

Рамирес 32 (1:0). Родригес Х. 90 (2:0).

Состав

Малага: Камени, Эрнандес, Рикка, Льоренте, Росалес, Хуанпи (Пеньяранда, 67), Камачо, Форналс, Ресио, Карлос (Родригес Х., 83), Рамирес (Шарлес, 77)

Барселона: тер Штеген, Умтити, Альба, Матьё (Роберто, 46), Маскерано, Гомеш (Алькасер, 61), Суарес Д. (Иньеста, 46), Бускетс, Суарес Л., Неймар, Месси

Предупреждения:

Рикка, 37; Ресио, 45; Пеньяранда, 69; Карлос, 82 - Альба, 8; Неймар, 27; Умтити, 33; Маскерано, 87

Удаления:

нет - Неймар, 66

Судья:

Хесус Хиль Мансано (Испания)

Место и дата

08 апреля 21:45, Ла Розаледа, Онлайн-трансляция

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