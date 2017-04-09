Неймару грозит дисквалификация на матч с «Реалом» за саркастические аплодисменты в адрес судьи
Нападающий «Барселоны» Неймар может пропустить «эль-класико»
из-за дисквалификации. Об этом сообщают испанские СМИ.
Напомним, что «Барселона» уступила «Малаге» со счетом 0:2. Неймар
был удален в этой игре. После удаления на 65-й минуте Неймар адресовал
резервному арбитру саркастические аплодисменты.
По данным AS, за это бразильца могут дисквалифицировать на два или три матча чемпионата Испании. В таком случае он пропустит матч против «Реала», который состоится 23 апреля.
Матч
Малага - Барселона - 2:0 (1:0)
Голы
Рамирес 32 (1:0). Родригес Х. 90 (2:0).
Состав
Малага: Камени, Эрнандес, Рикка, Льоренте, Росалес, Хуанпи (Пеньяранда, 67), Камачо, Форналс, Ресио, Карлос (Родригес Х., 83), Рамирес (Шарлес, 77)
Барселона: тер Штеген, Умтити, Альба, Матьё (Роберто, 46), Маскерано, Гомеш (Алькасер, 61), Суарес Д. (Иньеста, 46), Бускетс, Суарес Л., Неймар, Месси
Предупреждения:
Рикка, 37; Ресио, 45; Пеньяранда, 69; Карлос, 82 - Альба, 8; Неймар, 27; Умтити, 33; Маскерано, 87
Удаления:
нет - Неймар, 66
Судья:
Хесус Хиль Мансано (Испания)
Место и дата
08 апреля 21:45, Ла Розаледа, Онлайн-трансляция