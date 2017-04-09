Неймару грозит дисквалификация на матч с «Реалом» за саркастические аплодисменты в адрес судьи

Нападающий «Барселоны» Неймар может пропустить «эль-класико» из-за дисквалификации. Об этом сообщают испанские СМИ.

Напомним, что «Барселона» уступила «Малаге» со счетом 0:2. Неймар был удален в этой игре. После удаления на 65-й минуте Неймар адресовал резервному арбитру саркастические аплодисменты.

По данным AS, за это бразильца могут дисквалифицировать на два или три матча чемпионата Испании. В таком случае он пропустит матч против «Реала», который состоится 23 апреля.