«Монреаль» в овертайме обыграл «Детройт», Нестеров заработал два очка
Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Детройтом» и «Монреалем»
завершился победой гостей в овертайме. Итоговый счет матча – 3:2 в пользу «Монреаля».
В составе победителей отличились Натан Болье, Арттури
Лехконен и Алекс Гальченюк, в активе которого решающая шайба в овертайме.
Российский защитник Никита Нестеров сделал две результативные передачи. У «Детройта»
забивали Франс Нильсен и Дилан Ларкин.
«Монреаль» набрал четыре очка и занимает четвертое место на
Востоке. У «Детройта» 77 очков и 15-е место.
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