Голы Барбашева и Тарасенко помогли «Сент-Луису» обыграть «Каролину» в овертайме
Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Каролиной» и «Сент-Луисом»
завершился победой гостей в овертайме. Итоговый счет матча – 5:4 в пользу «Сент-Луиса».
В составе победителей отличились Иван Барбашев и Владимир
Тарасенко, в активе которого решающая шайба в овертайме. Также Тарасенко
заработал еще два очка за результативные передачи. Остальные голы в активе
Александера Стина, Райана Ривза и Скотта Апшолла. У «Каролины» дубль сделал
Джефф Скиннер. Также забивали Клас Дальбек и Юаким Нордстрем. Российский
форвард Сергей Толчинский записал в свой актив результативную передачу.
«Сент-Луис» набрал 97 очков и занимает пятое место на
Западе. У «Каролины» 85 очков и 12-е место на Востоке.
НХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Каролина - Сент-Луис - 4:5 Б. (2:1, 1:2, 1:1, 0:0, 0:1)
Голы:
Барбашев (Тарасенко, Петранжело), 0:26 (0:1). Дальбек (Стаал), 9:10 (1:1). Скиннер (Хэнифин, Песке), 19:31 (2:1). Стеен (Тарасенко, Петранжело), 25:19 (2:2). Нордстрем (Раск, Толчинский), 34:11 (3:2). Ривз (Бродзяк, Апшолл), 39:06 (3:3). Апшолл 42:03 (3:4). Скиннер (Хэнифин, Песке), 49:14 (4:4).
Победный буллит:
Тарасенко - 4:5.
Место и дата
09 апреля 02:00, Ар-Би-Си Центр, Онлайн-трансляция