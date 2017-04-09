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Голы Барбашева и Тарасенко помогли «Сент-Луису» обыграть «Каролину» в овертайме

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Каролиной» и «Сент-Луисом» завершился победой гостей в овертайме. Итоговый счет матча – 5:4 в пользу «Сент-Луиса».

В составе победителей отличились Иван Барбашев и Владимир Тарасенко, в активе которого решающая шайба в овертайме. Также Тарасенко заработал еще два очка за результативные передачи. Остальные голы в активе Александера Стина, Райана Ривза и Скотта Апшолла. У «Каролины» дубль сделал Джефф Скиннер. Также забивали Клас Дальбек и Юаким Нордстрем. Российский форвард Сергей Толчинский записал в свой актив результативную передачу.

«Сент-Луис» набрал 97 очков и занимает пятое место на Западе. У «Каролины» 85 очков и 12-е место на Востоке.

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Каролина - Сент-Луис - 4:5 Б. (2:1, 1:2, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы:

Барбашев (Тарасенко, Петранжело), 0:26 (0:1). Дальбек (Стаал), 9:10 (1:1). Скиннер (Хэнифин, Песке), 19:31 (2:1). Стеен (Тарасенко, Петранжело), 25:19 (2:2). Нордстрем (Раск, Толчинский), 34:11 (3:2). Ривз (Бродзяк, Апшолл), 39:06 (3:3). Апшолл 42:03 (3:4). Скиннер (Хэнифин, Песке), 49:14 (4:4).

Победный буллит:

Тарасенко - 4:5.

Место и дата

09 апреля 02:00, Ар-Би-Си Центр, Онлайн-трансляция

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