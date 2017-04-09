Голы Барбашева и Тарасенко помогли «Сент-Луису» обыграть «Каролину» в овертайме

Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Каролиной» и «Сент-Луисом» завершился победой гостей в овертайме. Итоговый счет матча – 5:4 в пользу «Сент-Луиса».

В составе победителей отличились Иван Барбашев и Владимир Тарасенко, в активе которого решающая шайба в овертайме. Также Тарасенко заработал еще два очка за результативные передачи. Остальные голы в активе Александера Стина, Райана Ривза и Скотта Апшолла. У «Каролины» дубль сделал Джефф Скиннер. Также забивали Клас Дальбек и Юаким Нордстрем. Российский форвард Сергей Толчинский записал в свой актив результативную передачу.

«Сент-Луис» набрал 97 очков и занимает пятое место на Западе. У «Каролины» 85 очков и 12-е место на Востоке.

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