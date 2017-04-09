«Торонто» обыграл «Питтсбург»
Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Торонто» и «Питтсбургом»
завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 5:3 в пользу «Торонто».
В составе победителей отличились Джеймс ван Римсдайк, Тайлер
Бозак, Каспери Капанен, Коннор Браун и Остон Мэттьюз. У «Питтсбурга» голы в
активе Фила Кессела, Сидни Кросби и Джека Гюнцеля.
«Торонто» набрал 95 очков и идет седьмым на Востоке. У «Питтсбурга»
111 очков и второе место.
НХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Торонто - Питтсбург - 5:3 (1:1, 1:1, 3:1)
Голы:
Кессел (Каллен, Кюнхакль), 6:11 (0:1). ван Римсдайк (Полак, Бозак), 6:40 (1:1). Бозак (Гардинер, Нюландер), 23:30 (2:1). Кросби (Шульц, Гентзел), 27:55 (2:2). Гентзел 46:51 (2:3). K. Kapanen (Ханвик, Мэттьюз), 54:30 (3:3). Браун (Ханвик, Гардинер), 57:12 (4:3). Мэттьюз 59:56 (5:3).
Место и дата
09 апреля 02:00, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция