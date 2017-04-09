День в истории. Робби Фаулеру исполнилось 42 года
Сегодня отмечает день рождения известный английский футболист,
нападающий Робби Фаулер. Ему исполнилось 42 года.
Выступал за «Ливерпуль», «Лидс», «Манчестер Сити», «Кардифф»,
«Блэкберн», австралийские «Норт Квинсленд Фури» и «Перт Глори», тайский «Муангтонг
Юнайтед», а также сборную Англии.
Наиболее известен по выступлениям за «Ливерпуль». Вместе с
командой он выиграл Кубок Англии, Суперкубок Англии, Кубок УЕФА, Суперкубок
УЕФА и Кубок лиги (дважды). В составе сборной Англии он стал бронзовым призером
чемпионата Европы 1996 года.
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