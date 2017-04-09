«Даллас» в овертайме обыграл «Колорадо»

Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Далласом» и «Колорадо» завершился победой хозяев в овертайме. Итоговый счет матча – 4:3 в пользу «Далласа».

В составе победителей отличились Девни Шор, Джейми Бенн, Тайлер Сегин и Джон Клингберг, в активе которого решающая шайба в овертайме. У «Колорадо» голы в активе Микко Рантанена, Габриэля Ландескога и Натана Маккиннона.

«Даллас» набрал 79 очков и занимает 11-е место на Западе. У «Колорадо» 48 очков и последнее место.

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