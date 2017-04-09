«Даллас» в овертайме обыграл «Колорадо»
Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Далласом» и «Колорадо»
завершился победой хозяев в овертайме. Итоговый счет матча – 4:3 в пользу «Далласа».
В составе победителей отличились Девни Шор, Джейми Бенн,
Тайлер Сегин и Джон Клингберг, в активе которого решающая шайба в овертайме. У «Колорадо»
голы в активе Микко Рантанена, Габриэля Ландескога и Натана Маккиннона.
«Даллас» набрал 79 очков и занимает 11-е место на Западе. У «Колорадо»
48 очков и последнее место.
НХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Даллас - Колорадо - 4:3 Б. (1:0, 1:1, 1:2, 0:0, 1:0)
Голы:
Шо (Икин, Патерин), 13:40 (1:0). Бенн (Клингберг, Сегин), 20:37 (2:0). Рантанен (Бэрри, Андригетто), 37:35 (2:1). Ландеског (Бушемин, Комо), 45:37 (2:2). Маккиннон (Бэрри, Комфер), 48:24 (2:3). Сегин (Клингберг, Линделль), 53:44 (3:3).
Победный буллит:
Сегин - 4:3.
Место и дата
09 апреля 03:00, Америкэн Эйрлайнз Центр, Онлайн-трансляция