Усик по очкам победил Хантера

Поединок за титул чемпиона мира по версии WBO в первом тяжелом весе между украинцем Александром Усиком и американцем Майклом Хантером завершился победой украинского боксера по очкам.

Хантер активно начал бой, но постепенно Усик перехватил инициативу и с середины поединка начал доминировать на ринге. Усик был близок к тому, чтобы отправить соперника в нокаут, но Хантер, несмотря на множество пропущенных ударов, все же устоял, а рефери решил не останавливать поединок в последнем раунде, когда преимущество Александра стало подавляющим.

Единогласным решением судьи отдали победу Александру Усику. Для украинца это 12-я победа в 12 поединках. Десять побед одержаны нокаутом.