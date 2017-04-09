Усик по очкам победил Хантера
Поединок за титул чемпиона
мира по версии WBO в первом тяжелом весе между украинцем Александром
Усиком и американцем Майклом Хантером завершился победой украинского боксера по
очкам.
Хантер активно начал бой,
но постепенно Усик перехватил инициативу и с середины поединка начал
доминировать на ринге. Усик был близок к тому, чтобы отправить соперника в
нокаут, но Хантер, несмотря на множество пропущенных ударов, все же устоял, а
рефери решил не останавливать поединок в последнем раунде, когда преимущество
Александра стало подавляющим.
Единогласным решением
судьи отдали победу Александру Усику. Для украинца это 12-я победа в 12
поединках. Десять побед одержаны нокаутом.
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