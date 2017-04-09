Гвоздик нокаутировал Гонсалеса

Рейтинговый поединок в полутяжелом весе между украинцем Александром Гвоздиком и кубинцем Юнески Гонсалесом завершился победой нокаутом украинского боксера.

Уже в дебюте поединка Гвоздик захватил инициативу. В третьем раунде Александр отправил соперника в нокдаун. Гонсалес после этого продолжал пропускать удары, и в конце концов вновь оказался на канвасе. Его команда решила прекратить бой, не дожидаясь завершения отсчета рефери.

Гвоздик победил во всех 13 поединках на профессиональном ринге. 11 побед он одержал нокаутом.