Гвоздик нокаутировал Гонсалеса
Рейтинговый поединок в полутяжелом весе между украинцем Александром
Гвоздиком и кубинцем Юнески Гонсалесом завершился победой нокаутом украинского
боксера.
Уже в дебюте поединка Гвоздик захватил инициативу. В третьем
раунде Александр отправил соперника в нокдаун. Гонсалес после этого продолжал
пропускать удары, и в конце концов вновь оказался на канвасе. Его команда
решила прекратить бой, не дожидаясь завершения отсчета рефери.
Гвоздик победил во всех 13 поединках на профессиональном
ринге. 11 побед он одержал нокаутом.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически