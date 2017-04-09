«Миннесота» в гостях обыграла «Аризону»
Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Аризоной» и «Миннесотой»
завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Миннесоты».
В составе победителей отличились Эрик Хаула, Эрик Стаал и
Мартин Ганзал. У «Аризоны» гол в активе Брендана Перлини.
«Миннесота» набрала 106 очков и занимает второе место на
Западе. У «Аризоны» 70 очков и 13-е место.
НХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Аризона - Миннесота - 1:3 (0:2, 0:0, 1:1)
Голы:
Хаула (Поминвилль), 4:13 (0:1). Стаал (Койл), 10:47 (0:2). Перлини (Доун, Голигоски), 42:59 (1:2). Ханзал (Койву, Дамба), 53:35 (1:3).
Место и дата
09 апреля 04:00, Хила Ривер Арена, Онлайн-трансляция
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