Ломаченко победил Сосу техническим нокаутом

Бой за титул чемпиона мира по версии WBO во втором полулегком весе между украинцем Василием Ломаченко и американцем Джейсоном Сосой завершился победой украинского боксера.

На протяжении всего поединка украинец владел ощутимым преимуществом. Перед началом десятого раунда и команда Сосы решила прекратить бой. На тот момент у Сосы начал закрываться глаз из-за повреждения.

Для Ломаченко это восьмая победа в девяти поединках. Шесть из них одержаны нокаутом.