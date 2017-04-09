Ломаченко победил Сосу техническим нокаутом
Бой
за титул чемпиона мира по версии WBO во втором полулегком весе между украинцем
Василием Ломаченко и американцем Джейсоном Сосой завершился победой украинского
боксера.
На
протяжении всего поединка украинец владел ощутимым преимуществом. Перед началом
десятого раунда и команда Сосы решила прекратить бой. На тот момент у Сосы
начал закрываться глаз из-за повреждения.
Для
Ломаченко это восьмая победа в девяти поединках. Шесть из них одержаны
нокаутом.
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