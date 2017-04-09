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Ломаченко победил Сосу техническим нокаутом

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бой за титул чемпиона мира по версии WBO во втором полулегком весе между украинцем Василием Ломаченко и американцем Джейсоном Сосой завершился победой украинского боксера.

На протяжении всего поединка украинец владел ощутимым преимуществом. Перед началом десятого раунда и команда Сосы решила прекратить бой. На тот момент у Сосы начал закрываться глаз из-за повреждения.

Для Ломаченко это восьмая победа в девяти поединках. Шесть из них одержаны нокаутом.

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