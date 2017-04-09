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Триумф украинского бокса, провал «Барсы» и поражение Петрова. Главные новости утра

Максим Кравченко
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«Советский спорт» предлагает вам начать день с главных новостей утра воскресенья.

1. После потери очков в матче с «Анжи» (1:1) несколько эмоциональных высказываний сделал наставник «Зенита» Мирча Луческу. Сначала он раскритиковал Олега Шатова, а затем сказал, что не держится за контракт с «Зенитом», назвав также игру своей команды «антифутболом».

2. Удачно сложился вечер для российских теннисистов. Дарья Касаткина и Анастасия Павлюченкова вышли в финал турниров.

3. В чемпионате Испании неожиданно оступилась «Барселона», которая проиграла «Малаге».

4. Красную карточку у «Барсы» получил Неймар. Проблема еще и в том, что из-за этого он может пропустить матч с «Реалом».

5. «Ювентус» тем временем без особых проблем обыграл «Кьево». Дубль сделал Гонсало Игуаин.

6. В этой же встрече голкипер «Юве» Джанлуиджи Буффон стал вторым за всю историю серии А по количеству матчей.

7. В квалификации мини-футбольного Евро сборная России разгромила сборную Франции.

8. Российский боксер Петр Петров уступил британцу Терри Флэнагану в поединке за звание чемпиона мира по версии WBO в легком весе.

9. Два очка Никиты Нестерова помогли «Монреалю» обыграть «Детройт».

10. Артемий Панарин отметился голом, но его «Чикаго» уступил «Лос-Анджелесу».

11. Николай Кулемин отметился ассистом, а его «Айлендерс» обыграл «Нью-Джерси».

12. Форварды «Вашингтона» Александр Овечкин и Евгений Кузнецов  сделали результативные передачи в победном матче с «Бостоном».

13. «Сент-Луис» обыграл «Миннесоту» благодаря голам Ивана Барбашева и Владимира Тарасенко.

14. Матч «Динамо» и «Шахтера» перенесен на пятницу из-за свадьбы дочери Григория Суркиса.

15. Боксерский вечер в Оксон Хилле (США) стал триумфальным для украинских бойцов. Победы одержали Александр Усик, Александр Гвоздик и Василий Ломаченко.

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