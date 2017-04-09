Триумф украинского бокса, провал «Барсы» и поражение Петрова. Главные новости утра
«Советский спорт» предлагает вам начать день с главных новостей утра воскресенья.
1. После потери очков в матче с «Анжи» (1:1) несколько эмоциональных высказываний сделал наставник «Зенита» Мирча Луческу. Сначала он раскритиковал Олега Шатова, а затем сказал, что не держится за контракт с «Зенитом», назвав также игру своей команды «антифутболом».
2. Удачно сложился вечер для российских теннисистов. Дарья
Касаткина и Анастасия Павлюченкова вышли в финал турниров.
3. В чемпионате Испании неожиданно оступилась «Барселона»,
которая проиграла «Малаге».
4. Красную карточку у «Барсы» получил Неймар. Проблема еще и
в том, что из-за этого он может пропустить матч с «Реалом».
5. «Ювентус» тем временем без особых проблем обыграл «Кьево».
Дубль сделал Гонсало Игуаин.
6. В этой же встрече голкипер «Юве» Джанлуиджи Буффон стал
вторым за всю историю серии А по количеству матчей.
7. В квалификации мини-футбольного Евро сборная России
разгромила сборную Франции.
8. Российский боксер Петр Петров уступил британцу Терри Флэнагану в поединке за звание
чемпиона мира по версии WBO в легком весе.
9. Два очка Никиты Нестерова помогли «Монреалю» обыграть «Детройт».
10. Артемий Панарин отметился голом, но его «Чикаго» уступил
«Лос-Анджелесу».
11. Николай Кулемин отметился ассистом, а его «Айлендерс»
обыграл «Нью-Джерси».
12. Форварды «Вашингтона» Александр Овечкин и Евгений
Кузнецов сделали результативные передачи
в победном матче с «Бостоном».
13. «Сент-Луис» обыграл «Миннесоту» благодаря голам Ивана Барбашева и Владимира Тарасенко.
14. Матч «Динамо» и «Шахтера» перенесен на пятницу из-за
свадьбы дочери Григория Суркиса.
15. Боксерский вечер в Оксон Хилле (США) стал триумфальным
для украинских бойцов. Победы одержали Александр Усик, Александр Гвоздик и
Василий Ломаченко.
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