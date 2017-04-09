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Сергей Устюгов: Сезон прошел отлично, но следующий год очень важен

Источник:  Р-СпортКомментарии

Двукратный чемпион мира Сергей Устюгов подвел итоги прошедшего сезона.

- Оценку не буду никакую ставить. Сезон прошел отлично, но следующий год очень важен, надо готовиться к нему. Все, что прошло, это все уже забыто, надо двигаться дальше, - цитирует Устюгова «Р-Спорт». 

Напомним, что в текущем сезоне Устюгов выиграл Тур де Ски 2016/2017. На чемпионате мира в Лахти лыжник завоевал два золота и три серебра.  

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