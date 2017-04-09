«Спартак» не смог обыграть «Уфу» в четырех последних матчах
Сегодня в матче 22-го тура премьер-лиги «Спартак» в гостях сыграет с «Уфой». Начало встречи – в 14.00 (мск).
Отметим, что «Уфа» – неудобный соперник для «Спартака». В четырех последних матчах красно-белые потерпели три поражения и один раз сыграли вничью.
В активе «Спартака» только одна победа над «Уфой» – в самом первом матче этих команд, состоявшемся 23 августа 2014 года (2:1).
Матч
Место и дата
09 апреля 14:00, Нефтяник, Текстовая трансляция
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