«Спартак» не смог обыграть «Уфу» в четырех последних матчах

Сегодня в матче 22-го тура премьер-лиги «Спартак» в гостях сыграет с «Уфой». Начало встречи – в 14.00 (мск).

Отметим, что «Уфа» – неудобный соперник для «Спартака». В четырех последних матчах красно-белые потерпели три поражения и один раз сыграли вничью.

В активе «Спартака» только одна победа над «Уфой» – в самом первом матче этих команд, состоявшемся 23 августа 2014 года (2:1).