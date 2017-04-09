«Тампа» лишилась шансов на выход в плей-офф НХЛ

Хоккеисты «Тампы» не примут участие в розыгрыше плей-офф НХЛ-2016/17.

Сегодняшняя победа «Торонто» над «Питтсбургом» (5:3) лишила команду шансов на продолжение борьбы за Кубок Стэнли.



Игроки «Лайтнинг» пропустят плей-офф впервые с 2013 года. Именно тогда в кубковую восьмерку последний раз пробивались «Мэйпл Лифс».

Напомним, цвета «Тампы» защищают российские форварды Никита Кучеров и Владислав Наместников, а также вратарь Андрей Василевский. Все они могут усилить сборную страны на предстоящем чемпионате мира.