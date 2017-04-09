«Тампа» лишилась шансов на выход в плей-офф НХЛ
Хоккеисты «Тампы» не примут участие в розыгрыше плей-офф НХЛ-2016/17.
Сегодняшняя победа «Торонто» над «Питтсбургом» (5:3) лишила команду шансов на продолжение борьбы за Кубок Стэнли.
Игроки «Лайтнинг» пропустят плей-офф впервые с 2013 года. Именно тогда в кубковую восьмерку последний раз пробивались «Мэйпл Лифс».
Напомним, цвета «Тампы» защищают российские форварды Никита Кучеров и Владислав Наместников, а также вратарь Андрей Василевский. Все они могут усилить сборную страны на предстоящем чемпионате мира.
Матч
Торонто - Питтсбург - 5:3 (1:1, 1:1, 3:1)
Голы:
Кессел (Каллен, Кюнхакль), 6:11 (0:1). ван Римсдайк (Полак, Бозак), 6:40 (1:1). Бозак (Гардинер, Нюландер), 23:30 (2:1). Кросби (Шульц, Гентзел), 27:55 (2:2). Гентзел 46:51 (2:3). K. Kapanen (Ханвик, Мэттьюз), 54:30 (3:3). Браун (Ханвик, Гардинер), 57:12 (4:3). Мэттьюз 59:56 (5:3).
Место и дата
09 апреля 02:00, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция