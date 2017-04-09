США, Мексика и Канада подадут совместную заявку на проведение ЧМ-2026

США, Мексика и Канада планируют подать совместную заявку на право проведения чемпионата мира по футболу в 2026 году.

По информации источника, официально об этом станет известно 10 апреля. Ранее стало известно, что на проведение турнира претендуют Англия, Казахстан, Колумбия, Турция с Азербайджаном, Австралия с Новой Зеландией.

Страна-хозяйка ЧМ- 2026 будет объявлена в мае 2020 года.

Напомним, что в январе текущего года было принято решение об участии на ЧМ-2026 48 команд. По предварительной информации, зону УЕФА представят 16 команд. От Африки выступят девять команд, от Азии – восемь. КОНКАКАФ и КОНМЕБОЛ представят по шесть команд, от Океании напрямую на турнир попадет одна команда. При этом в эти квоты входит и страна-хозяйка турнира.

Еще две путевки чемпионат мира будут разыграны с помощью плей-офф, в котором выступят шесть команд – по одной из каждых зон, кроме Европы, еще одна команда – из той зоны, в которую входит страна-хозяйка турнира.