Антон Шунин: «Динамо» не место в ФНЛ, хотим уверенно завершить сезон
Голкипер московского «Динамо» Антон Шунин рассказал о целях команды на концовку сезона.
- У нас стоит задача выйти в РФПЛ. Но будет вдвойне приятно, если выполним ее на домашней арене, при своих болельщиках. Надеюсь, в матче с «Химками» поклонники клуба в большом количестве придут на стадион, а мы сделаем все, чтобы после окончания встречи вместе порадоваться выходу в премьер-лигу.
Хотя в любом случае не собираемся останавливаться – выиграем или нет. Мы хотим уверенно завершить сезон, остаться на первой строчке, не подпустить к себе преследователей, чтобы лишний раз доказать – «Динамо» не место в ФНЛ, - цитирует Шунина официальный сайт клуба.
Бело-голубые возглавляют турнирную таблицу ФНЛ после 30 туров, опережая «Тосно» на 8 очков.
Матч
СКА-Хабаровск - Динамо - 2:3 (1:3)
Голы
Лескано 13 (1:0). Панченко 24 (1:1). Панченко 31 (1:2). Панченко 44 (1:3). Корян 88 (2:3).
Состав
СКА-Хабаровск: Криворучко, Иванов, Удалый, Микуцкис (Корян, 46), Астафьев, Черевко, Дедечко, Калинский (Димидко, 89), Друзин, Лескано, Казанков (Кобялко, 79)
Динамо: Шунин, Хольмен, Темников (Маркелов, 57), Козлов, Морозов, Белоруков, Соснин, Катрич, Зотов (Кузьмин, 68), Панченко (Сапета, 90), Луценко (Бечирай, 79)
Незабитые пенальти
Корян (СКА-Хабаровск), 87
Предупреждения:
Калинский, 65; Кобялко, 89 - Соснин, 59; Маркелов, 60
Судья:
Михаил Вилков (Россия)
Место и дата
08 апреля 08:00, имени Ленина, Онлайн-трансляция