Антон Шунин: «Динамо» не место в ФНЛ, хотим уверенно завершить сезон

Голкипер московского «Динамо» Антон Шунин рассказал о целях команды на концовку сезона.

- У нас стоит задача выйти в РФПЛ. Но будет вдвойне приятно, если выполним ее на домашней арене, при своих болельщиках. Надеюсь, в матче с «Химками» поклонники клуба в большом количестве придут на стадион, а мы сделаем все, чтобы после окончания встречи вместе порадоваться выходу в премьер-лигу.

Хотя в любом случае не собираемся останавливаться – выиграем или нет. Мы хотим уверенно завершить сезон, остаться на первой строчке, не подпустить к себе преследователей, чтобы лишний раз доказать – «Динамо» не место в ФНЛ, - цитирует Шунина официальный сайт клуба.

Бело-голубые возглавляют турнирную таблицу ФНЛ после 30 туров, опережая «Тосно» на 8 очков.