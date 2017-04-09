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Антон Шунин: «Динамо» не место в ФНЛ, хотим уверенно завершить сезон

Источник:  ФК «Динамо» (Москва)Комментарии

Голкипер московского «Динамо» Антон Шунин рассказал о целях команды на концовку сезона.

- У нас стоит задача выйти в РФПЛ. Но будет вдвойне приятно, если выполним ее на домашней арене, при своих болельщиках. Надеюсь, в матче с «Химками» поклонники клуба в большом количестве придут на стадион, а мы сделаем все, чтобы после окончания встречи вместе порадоваться выходу в премьер-лигу.

Хотя в любом случае не собираемся останавливаться – выиграем или нет. Мы хотим уверенно завершить сезон, остаться на первой строчке, не подпустить к себе преследователей, чтобы лишний раз доказать – «Динамо» не место в ФНЛ, - цитирует Шунина официальный сайт клуба.

Бело-голубые возглавляют турнирную таблицу ФНЛ после 30 туров, опережая «Тосно» на 8 очков. 

Матч

СКА-Хабаровск - Динамо - 2:3 (1:3)

Голы

Лескано 13 (1:0). Панченко 24 (1:1). Панченко 31 (1:2). Панченко 44 (1:3). Корян 88 (2:3).

Состав

СКА-Хабаровск: Криворучко, Иванов, Удалый, Микуцкис (Корян, 46), Астафьев, Черевко, Дедечко, Калинский (Димидко, 89), Друзин, Лескано, Казанков (Кобялко, 79)

Динамо: Шунин, Хольмен, Темников (Маркелов, 57), Козлов, Морозов, Белоруков, Соснин, Катрич, Зотов (Кузьмин, 68), Панченко (Сапета, 90), Луценко (Бечирай, 79)

Незабитые пенальти

Корян (СКА-Хабаровск), 87

Предупреждения:

Калинский, 65; Кобялко, 89 - Соснин, 59; Маркелов, 60

Судья:

Михаил Вилков (Россия)

Место и дата

08 апреля 08:00, имени Ленина, Онлайн-трансляция


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