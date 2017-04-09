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Стали известны все участники плей-офф Кубка Стэнли

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Стали известны все участники плей-офф Кубка Стэнли в сезоне-2016/17.

От Восточной конференции в плей-офф вышли следующие команды: «Вашингтон», «Питтсбург», «Коламбус», «Монреаль», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Оттава», «Торонто» и «Бостон». От Западной конференции пробились: «Чикаго», «Миннесота», «Анахайм», «Эдмонтон», «Сент-Луис», «Сан-Хосе», «Калгари» и «Нэшвилл». 

Все пары 1/8 финала Кубка Стэнли станут известны в понедельник, когда завершится регулярный чемпионат НХЛ.  

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