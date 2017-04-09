Владимир Плющев: В первом и третьем периодах матча «Металлург» - СКА к судьям возникали вопросы

Заслуженный тренер России, бывший главный арбитр КХЛ Владимир Плющев прокомментировал работу судей в первом матче финала Кубка Гагарина.

- Для судейства это был очень непростой матч. Могу сказать, что второй период арбитры отработали идеально, а вот по первому и третьему, увы, есть вопросы. «5+20» Осалы и Ковальчука? Это зеркальные эпизоды: мощные, жесткие хоккеисты, пусть и не поднимая рук, въезжают в соперников и плечом попадают в голову.

Да, особой грязи нет, но по современным правилам это классические «5+20». Здесь арбитры сработали безупречно! И не совсем понятно, почему на лавочке так возмущался, например, Олег Знарок. В первом и третьем периодах неприятные моменты, повторюсь, возникали. В частности, в истории с Вадимом Шипачевым, когда был удар клюшкой между ног соперника. Это, по нынешним правилам, бесспорные «5+20», - рассказал Плющев.

Напомним, в первом матче финала СКА победил «Магнитку» со счетом 5:4. Вторая игра состоится 10 апреля в Магнитогорске.