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Владимир Плющев: В первом и третьем периодах матча «Металлург» - СКА к судьям возникали вопросы

Источник:  Russia-Hockey.ruКомментарии

Заслуженный тренер России, бывший главный арбитр КХЛ Владимир Плющев прокомментировал работу судей в первом матче финала Кубка Гагарина.

- Для судейства это был очень непростой матч. Могу сказать, что второй период арбитры отработали идеально, а вот по первому и третьему, увы, есть вопросы. «5+20» Осалы и Ковальчука? Это зеркальные эпизоды: мощные, жесткие хоккеисты, пусть и не поднимая рук, въезжают в соперников и плечом попадают в голову.

Да, особой грязи нет, но по современным правилам это классические «5+20». Здесь арбитры сработали безупречно! И не совсем понятно, почему на лавочке так возмущался, например, Олег Знарок. В первом и третьем периодах неприятные моменты, повторюсь, возникали. В частности, в истории с Вадимом Шипачевым, когда был удар клюшкой между ног соперника. Это, по нынешним правилам, бесспорные «5+20», - рассказал Плющев.

Напомним, в первом матче финала СКА победил «Магнитку» со счетом 5:4. Вторая игра состоится 10 апреля в Магнитогорске.

Матч

Металлург Мг - СКА - 4:5 (0:1, 3:2, 1:2)

Голы:

Кетов (Белов, Херсли), 16:18 (0:1 - бол.). Тимкин (Косов, Терещенко), 21:50 (1:1). Мозякин 23:11 (2:1). Дадонов (Гусев), 33:14 (2:2). Прохоркин (Херсли, Барабанов), 34:24 (2:3). Антипин (Ли, Мозякин), 39:07 (3:3 - бол.). Херсли (Шипачёв, Гусев), 55:00 (3:4 - бол.). Дадонов 56:59 (3:5). Филиппи 59:49 (4:5).

Место и дата

08 апреля 15:00, Арена Металлург, Онлайн-трансляция


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