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Сергей Семак: У нас свои задачи, у «Спартака» - свои. Конечно, мы смотрели матчи лидера чемпионата

Источник:  ФК «Уфа»Комментарии

Главный тренер «Уфа» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча со «Спартаком» в 22-м туре чемпионата России.

- Конечно, мы смотрели матчи «Спартака». Это лидер нашего чемпионата. Чем больше команд будет вести борьбу за чемпионство, тем интереснее будет лига. У нас сейчас свои задачи, у «Спартака» — свои. У команд, которые преследуют красно-белых, тоже есть свои задачи.

«Спартак» обладает одной из сильнейших, если не самой сильной атакующей линией в нашем первенстве. Постараемся минимизировать риски и сыграть правильно против атакующих построений соперника, - рассказал Семак.

Матч «Уфа» - «Спартак» начнется сегодня в 14:00 по московскому времени.

Матч

Уфа - Спартак

Место и дата

09 апреля 14:00, Нефтяник, Текстовая трансляция


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