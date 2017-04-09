Сергей Семак: У нас свои задачи, у «Спартака» - свои. Конечно, мы смотрели матчи лидера чемпионата

Главный тренер «Уфа» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча со «Спартаком» в 22-м туре чемпионата России.

- Конечно, мы смотрели матчи «Спартака». Это лидер нашего чемпионата. Чем больше команд будет вести борьбу за чемпионство, тем интереснее будет лига. У нас сейчас свои задачи, у «Спартака» — свои. У команд, которые преследуют красно-белых, тоже есть свои задачи.



«Спартак» обладает одной из сильнейших, если не самой сильной атакующей линией в нашем первенстве. Постараемся минимизировать риски и сыграть правильно против атакующих построений соперника, - рассказал Семак.

Матч «Уфа» - «Спартак» начнется сегодня в 14:00 по московскому времени.