Сборные Швеции и Канады сыграют в финале чемпионата мира по керлингу.

В полуфинале сборная Швеции победила команду Швейцарии, а Канада обыграла США.

В финале чемпионата мира сборная Швеции в воскресенье сыграет с командой Канады, за бронзу встретятся сборные Швейцарии и США.

Напомним, что сборная России на чемпионате мира проиграла 11 матчей подряд и не смогла завоевать путевку на ОИ-2018.