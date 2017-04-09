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Сборные Швеции и Канады сыграют в финале чемпионата мира

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сборные Швеции и Канады сыграют в финале чемпионата мира по керлингу.

В полуфинале сборная Швеции победила команду Швейцарии, а Канада обыграла США. 

В финале чемпионата мира сборная Швеции в воскресенье сыграет с командой Канады, за бронзу встретятся сборные Швейцарии и США.

Напомним, что сборная России на чемпионате мира проиграла 11 матчей подряд и не смогла завоевать путевку на ОИ-2018.  

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