Бой Пакьяо - Хорн состоится 2 июля в Австралии

Чемпион мира в полусреднем весе по версии WBO Мэнни Пакьяо проведет следующий поединок в начале июля.

Бой Пакьяо с австралийцем Джеффом Хорном пройдет 2 июля на 55-тысячной арене «Санкорп-стэдиум», на которой проводятся матчи по регби и австралийскому футболу.

Ранее был отменен запланированный на май поединок знаменитого филиппинца с Амиром Ханом. По словам промоутера Боба Арума, этот бой может быть организован будущей осенью.

В 2016 году Пакьяо был избран в парламент Филиппин, после чего принял решение возобновить спортивную карьеру. Предыдущий бой он провел 6 ноября с американцем Джесси Варгасом, одержав победу по очкам единогласным решением судей.



