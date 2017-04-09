Геннадий Орлов: «Анжи» играл интереснее «Зенита»

Комментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов прокомментировал игру «Зенита» в матче с «Анжи» (1:1).

- Махачкалинцы показали хорошую скорость, переход от обороны к атаке. «Анжи» очень правильно поставил игру, «Зенит» ничего не мог с этим сделать. Особо отмечу высокий прессинг гостей на половине поля соперника. Они атаковали защитников «Зенита», не давали им возможности отдавать точные передачи. В этой ситуации полузащитники не справлялись, и в первом тайме центр поля остался за командой из Махачкалы.

«Анжи» играл интереснее, работали связки: к примеру, тандем нападающих Будковский – Форбс. Потрясающе сыграли Паршивлюк и Яковлев, чувствуется, как сильно они старались. Да и в концовке второго тайма, когда «Зенит» рисковал, «Анжи» мог забить еще дважды, моменты у них были. При счете 0:1 спастись, играя вдесятером, очень сложно. Но ведь смогли, усилиями прежде всего Чернова.

Ну и Кокорин наконец-то разозлился, вошел в борьбу между двумя защитниками и выиграл ее. Однако «Анжи» оставил очень хорошее впечатление и не дал «Зениту» сыграть так, как он умеет. В итоге они абсолютно заслуженно увезли из Питера очко, хотя могли и победить, - написал Орлов в своей колонке на «Матч ТВ».

Напомним, «Зенит» в 22-м туре РФПЛ вдесятером сыграл вничью с «Анжи» в последнем матче на «Петровском» со счетом 1:1. На точный удар Павла Яковлева сине-бело-голубые ответили голом Александра Кокорина.

Махачкалинский клуб идет на одиннадцатом месте с 24 очками, зенитовцы занимают вторую строчку, имея в активе 43 очка. Следующий матч «Зенит» проведет 16 апреля в Москве против «Спартака», «Анжи» днем ранее в Махачкале встретится с «Крыльями Советов».