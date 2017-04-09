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Морган Шнедерлен: В «МЮ» при Луи Ван Гале я играл, как робот

Дмитрий Туманов
Дмитрий Туманов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Игрок сборной Франции и «Эвертона» - о полутора сезонах в «Манчестер Юнайтед».  

«Да, я действительно очень мало играл (в этом сезоне за «Манчестер Юнайтед» - прим. ред.), - сказал полузащитник сборной Франции и «Эвертона» Морган Шнедерлен в интервью газете L’Equipe, - принял участие только в трех матчах Премьер-лиги и в нескольких (в двух – прим.ред.) Лиги Европы. Моуринью говорил мне, что ему нравится, как я играю, но есть конкуренция. Он сделал ставку не на меня, и я уважаю его решение, как и он мое – отправиться в «Эвертон». Но хотя у меня было мало игровой практики, все равно я благодарен Моуринью за то, что по крайней мере при нем футбол снова начал мне приносить радость, чувство, которое я потерял в первый сезон в «Манчестер Юнайтед». 

На вопрос «Почему? Ведь вы постоянно выходили на поле…» Шнедерлен ответил так: «Тот сезон с Луи Ван Галем будет вспоминаться как страшный сон. Футбол был совсем не в радость. Никакой свободы на поле, он (тренер) ставил меня в жесткие рамки, хотя опыт то у меня немалый в Премьер-лиге. Я должен был действовать, как робот. Он мне говорил: «Вот на этом участке поля ты не должен появляться. Ты не должен делать то, ты не должен делать это…» Такие установки меня сбивали с толку. Нельзя во время матча постоянно думать «а что тренер хочет от меня в этой ситуации?» - это сказывается на игре. Тем более в такой команде как «Манчестер Юнайтед», где все находятся под увеличительным стеклом СМИ и критики…» 

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